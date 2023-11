ʻO wai ka mea waiwai ʻo Walmart a i ʻole Apple?

I ka honua o ka ʻoihana, ʻo ka nīnau o ka mea e paʻa i ke poʻo inoa no ka ʻoihana waiwai loa e hoʻāla pinepine i ka ʻike a me ka hoʻopaʻapaʻa. ʻElua mau mea hoʻokūkū koʻikoʻi ma kēia heihei ʻo Walmart a me Apple. Ua hana nui nā ʻoihana ʻelua i ka mākeke honua, akā ʻo wai ka mea hiki ke koi i ka lei o ka mea waiwai? E ʻimi kākou i nā helu a ʻike.

walmart Hoʻokumu ʻia ma 1962 e Sam Walton, ʻo Walmart kahi hui kūʻai multinational i hoʻokumu ʻia ma Bentonville, Arkansas. Hoʻohana ia i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai. ʻIke ʻia ʻo Walmart no kāna mau kumukūʻai haʻahaʻa a me nā koho nui o nā huahana, e hoʻolilo iā ia i kahi huakaʻi no nā miliona o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.

Apple: Hoʻokumu ʻia ma 1976 e Steve Jobs, Steve Wozniak, a me Ronald Wayne, ʻo Apple Inc. he hui ʻenehana i hoʻokumu ʻia ma Cupertino, Kaleponi. Hoʻolālā, hana, a kūʻai aku i nā mea uila uila, polokalamu kamepiula, a me nā lawelawe pūnaewele. Kaulana ʻo Apple no kāna mau huahana hou, me ka iPhone, iPad, Mac, a me Apple Watch, nāna i hoʻololi i ka ʻoihana ʻenehana.

Hoʻohālikelike kālā: I ka wā e pili ana i ka loiloi ʻana i ka waiwai o kahi ʻoihana, ʻo kekahi o nā metric koʻikoʻi ʻo ka mākeke mākeke, i helu ʻia ma ka hoʻonui ʻana i ka helu o nā ʻāpana koʻikoʻi e ke kumukūʻai o kēia manawa. E like me ka ʻikepili hou loa, paʻa ʻo Apple i ka lei no ka ʻoihana waiwai loa me ka mākeke mākeke ma luna o $ 2 trillion. ʻO Walmart, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ke kaena nei i kahi mākeke mākeke ma kahi o $400 biliona. ʻO kēia ʻokoʻa koʻikoʻi e kau iā Apple ma mua o Walmart ma ke ʻano o ka waiwai holoʻokoʻa.

NPP:

Nīnau: He aha ka mākeke capitalization?

A: ʻO ka hoʻonui ʻana i ka mākeke e pili ana i ka nui o ka waiwai o nā ʻāpana kūʻokoʻa o kahi hui. Ua helu ʻia ma ka hoʻonui ʻana i ke kumukūʻai o kēia manawa me ka helu o nā ʻāpana.

Nīnau: Ke hōʻike nei anei ka mākeke capitalization i ka loaʻa kālā o kahi ʻoihana?

A: ʻAʻole, ʻo ka nui o ka mākeke kahi ana o ka nui o ka waiwai o kahi hui ma ka mākeke kūʻai. ʻAʻole ia e hōʻike pololei i ka loaʻa kālā, no ka mea hiki ke hoʻopili ʻia e nā kumu like ʻole e like me ka manaʻo o ka mea hoʻopukapuka kālā a me nā kūlana mākeke.

Nīnau: Aia kekahi mau kumu e noʻonoʻo ai i ka wā e hoʻoholo ai i ka waiwai o kahi hui?

A: ʻOiai he hōʻailona koʻikoʻi ka nui o ka mākeke, ʻo nā kumu ʻē aʻe e like me ka loaʻa kālā, ka loaʻa kālā, a me nā waiwai e kōkua pū i ka waiwai holoʻokoʻa o kahi hui. Hāʻawi kēia mau mea i ka ʻike piha loa i ke kūlana kālā o kahi ʻoihana.

I ka hopena, paʻa ʻo Apple i kēia manawa i ke poʻo inoa no ka ʻoihana waiwai loa, ʻoi aku ma mua o Walmart ma kahi palena koʻikoʻi e pili ana i ka mākeke mākeke. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo e hiki ke loli ke kūlana kālā i ka manawa, a pono e noʻonoʻo ʻia nā mea ʻē aʻe i ka loiloi ʻana i ka waiwai o kahi ʻoihana.