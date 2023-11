ʻO wai ka Walmart kahiko a i ʻole ʻo Sam's Club?

I ka honua o nā mea kūʻai nui, ua lilo ʻo Walmart a me Sam's Club i mau inoa hale, e hāʻawi ana i kahi ākea o nā huahana i nā kumukūʻai kūpono. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe ʻo wai o kēia mau mea kūʻai nui ʻelua i hele mua mai? E noʻonoʻo kākou i ka moʻolelo o kēia poʻe pilikua hale kūʻai e ʻike ai.

walmart Hoʻokumu ʻia ma 1962 e Sam Walton, ua hoʻomaka ʻo Walmart ma kahi hale kūʻai kūʻai liʻiliʻi ma Rogers, Arkansas. Me ka manaʻo e hāʻawi i nā huahana kūpono i nā mea kūʻai aku, ua hoʻonui koke ʻo Walmart i kāna mau hana ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa. I kēia lā, ua lilo ia i mea kūʻai nui loa ma ka honua, me nā tausani o nā hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa.

Ka Hui a Sam: I ka makahiki 1983, ua hoʻoholo ʻo Sam Walton e komo i ka mākeke kūʻai nui a wehe i ka Sam's Club mua ma Midwest City, Oklahoma. Ua manaʻo ka Sam's Club e hoʻolako i nā ʻoihana liʻiliʻi a me nā mea kūʻai aku i makemake e kūʻai nui. Hāʻawi ia i kahi hiʻohiʻona e pili ana i ka lālā, e hāʻawi ana i ka loaʻa ʻana o ka nui o nā huahana ma nā kumukūʻai kūʻai nui.

No laila, ʻo wai ka mea kahiko?

ʻOi aku ʻo Walmart ma mua o Sam's Club. Ua hoʻokumu ʻia ʻo Walmart ma 1962, ʻoiai ua hoʻokumu ʻia ʻo Sam's Club ma 1983, ʻoi aku ma mua o ʻelua mau makahiki ma hope. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo he ʻāpana ʻo Walmart a me Sam's Club o ka aupuni kūʻai like, ʻoiai ʻo Sam Walton i hoʻokumu i nā hui ʻelua.

NPP:

Nīnau: He aha ka hale kūʻai hoʻemi?

A: ʻO kahi hale kūʻai hoʻemi he hale kūʻai kūʻai e hāʻawi ana i nā huahana ma nā kumukūʻai haʻahaʻa ma mua o nā hale kūʻai kūʻai maʻamau. Kūleʻa pinepine kēia mau hale kūʻai i ka hāʻawi ʻana i ka waiwai no ke kālā ma o ka hāʻawi ʻana i nā uku a me nā kuʻikahi e huki ai i nā mea kūʻai.

Q: He aha ka mākeke kūʻai nui?

A: ʻO kahi mākeke kūʻai nui he wahi e kūʻai nui ʻia ai nā waiwai i nā mea kūʻai aku, ʻoihana, a i ʻole nā ​​​​kānaka e kūʻai nui ana. Hāʻawi pinepine nā mākeke kūʻai nui i nā kumukūʻai haʻahaʻa no kēlā me kēia ʻāpana i hoʻohālikelike ʻia me nā hale kūʻai kūʻai.

Nīnau: Hiki i kekahi ke kūʻai ma Sam's Club?

A: ʻOiai ʻo Sam's Club ka manaʻo nui i nā ʻoihana liʻiliʻi, ua wehe ʻia ia i ka poʻe e paʻa i kahi lālā. Hiki i nā kānaka ke kūʻai aku i lālā no ka loaʻa ʻana o ka nui o nā huahana i loaʻa ma nā kumukūʻai kūʻai.

I ka hopena, ʻo Walmart ka mea kahiko o nā ʻoihana kūʻai nui ʻelua, ua hoʻokumu ʻia ma 1962. ʻO Sam's Club, ma kekahi ʻaoʻao, ua hoʻokumu ʻia ma 1983 ma ke ʻano he hui kūʻai nui e mālama ana i nā ʻoihana a me nā poʻe i makemake e kūʻai i ka nui. Ke hoʻomau nei ʻo Walmart a me Sam's Club i ka holomua, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku i nā huahana kūpono a me nā ʻano koho like ʻole.