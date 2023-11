ʻO wai ka maikaʻi ʻo Walmart a i ʻole Target?

I ka honua o nā mea kūʻai nui, ʻelua mau inoa i kū i waho: Walmart a me Target. Ke hoʻokūkū nei kēia mau behemoths no nā makahiki he nui, e hāʻawi ana i kahi ākea o nā huahana i nā kumukūʻai kūpono. Akā ʻo wai ka mea ʻoi aku ka maikaʻi? E nānā pono kākou.

Koho Huahana: Hāʻawi ʻo Walmart lāua ʻo Target i kahi ʻano nui o nā huahana, mai nā mea kūʻai aku i nā mea uila, nā lole a i nā waiwai home. Eia naʻe, ʻike ʻia ʻo Walmart no kāna koho nui ʻana, me nā hale kūʻai nui e lawe i nā mea āpau ma lalo o ka lā. ʻO Target, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, e kālele nui ana i nā hōʻiliʻili curated, e hāʻawi ana i nā mea ʻano a me nā hiʻohiʻona.

Price: I ka wā e pili ana i ke kumukūʻai, ua pili lōʻihi ʻo Walmart me nā uku hoʻemi ʻole. ʻO kā lākou "Everyday Low Prices" i hoʻolilo iā lākou i wahi e hele ai no nā mea kūʻai ʻike kālā. ʻO ka pahuhopu, akā naʻe, manaʻo e hoʻokau i kahi kaulike ma waena o ka hiki a me ka maikaʻi, e hāʻawi pinepine ana i nā kumukūʻai kiʻekiʻe aʻe no kahi ʻike kūʻai kiʻekiʻe.

ʻIke kūʻai: ʻO nā hale kūʻai Walmart ka mea maʻamau a ʻoi aku ka hoʻohana ʻana, i hoʻolālā ʻia e hoʻokipa i ka nui o nā mea kūʻai aku. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā hale kūʻai Target a ʻoi aku ka maikaʻi o ka nani, me ka nānā ʻana i ka hana ʻana i kahi wahi kūʻai maikaʻi.

Lawelawe mea kūʻai mai: ʻOiai ke hoʻoikaika nei nā mea kūʻai aku ʻelua e hoʻolako i ka lawelawe mea kūʻai aku maikaʻi, ua loaʻa iā Target kahi kaulana no kāna mau limahana aloha a kōkua. ʻO Walmart, me kāna ʻano nui, paʻakikī paha i kekahi manawa e hāʻawi i ka pae like o ke kōkua pilikino.

Kūʻai Pūnaewele: I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻokomo nui ʻo Walmart a me Target i kā lākou pūnaewele pūnaewele. Paʻa ka noho ʻana ma ka pūnaewele ʻo Walmart, hāʻawi i kahi ākea o nā huahana a me nā koho hoʻouna kūpono. ʻO Target, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua kālele i ka hoʻohui ʻana i kāna mau ʻike pūnaewele a i loko o ka hale kūʻai, e ʻae ana i nā mea kūʻai aku e kauoha maʻalahi ma ka pūnaewele a ʻohi i loko o ka hale kūʻai.

NPP:

Nīnau: He aha ka ʻokoʻa ma waena o Walmart a me Target?

A: Hāʻawi ʻo Walmart i kahi koho nui a me nā kumu kūʻai haʻahaʻa, ʻoiai ʻo Target e kālele ana i nā hōʻiliʻili curated a me kahi ʻike kūʻai kiʻekiʻe.

Nīnau: ʻO wai ka hale kūʻai i ʻoi aku ka maikaʻi o ka lawelawe mea kūʻai aku?

A: Hoʻomaikaʻi pinepine ʻia ʻo Target no kāna mau limahana aloha a kōkua, ʻoiai ke hoʻoikaika nei nā mea kūʻai aku ʻelua e hāʻawi i ka lawelawe mea kūʻai aku maikaʻi.

Nīnau: Hiki iaʻu ke kūʻai ma ka pūnaewele ma Walmart a me Target?

A: ʻAe, loaʻa i nā mea kūʻai aku ʻelua nā kahua pūnaewele paʻa e hāʻawi i kahi ākea o nā huahana a me nā koho hāʻawi kūpono.

I ka hopena, pili ka koho ma waena o Walmart a me Target i nā makemake pilikino. Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi koho nui a me nā kumukūʻai hiki ʻole ke lanakila, ʻo Walmart paha kāu koho maikaʻi loa. Eia nō naʻe, inā makemake ʻoe i kahi ʻike kūʻai ʻoi aku ka curated me kahi pā o ke ʻano, ʻo Target paha ke koho kūpono no ʻoe.