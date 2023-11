ʻO wai ka Pfizer a i ʻole Moderna bivalent booster?

Ke hoʻomau nei ke kaua kūʻē iā COVID-19, ua hōʻike ʻia nā lāʻau lapaʻau i kā mākou mea kaua maikaʻi loa. Me ka puka ʻana o nā ʻano hou a me ka pono no ka pale hou aku, ua lilo nā kiʻi booster i kumuhana wela o ke kūkākūkā. ʻElua mau koho koʻikoʻi i ka mākeke ʻo ka Pfizer a me Moderna bivalent boosters. Akā ʻo wai ka mea ʻoi aku ka maikaʻi? E ʻimi kākou i nā kikoʻī.

ʻO Pfizer lāua ʻo Moderna nā lāʻau lapaʻau mRNA, e hoʻohana ana i kahi ʻenehana groundbreaking e aʻo i kā mākou mau cell e hana i kahi ʻāpana pōʻino o ka protein spike virus. Hoʻomaka kēia i kahi pane pale, hiki i ko mākou kino ke ʻike a hakakā i ka maʻi inā e ʻike mākou iā ia i ka wā e hiki mai ana.

ʻO ka bivalent booster a Pfizer, i kapa ʻia ʻo Comirnaty, kahi mana hou o kā lākou kano mua. Ua hoʻolālā kūikawā ʻia e kuhikuhi i ka ʻano ʻano Delta, ʻo ia ka mea nui i ka honua. ʻO ka booster a Moderna, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, he mea hoʻoikaika ʻokoʻa ʻokoʻa e kuhikuhi ana i nā ʻano ʻano Delta a me Omicron.

ʻO kekahi o nā ʻokoʻa nui ma waena o nā boosters ʻelua aia i kā lākou dosage. Pono ka booster a Pfizer i kahi haʻahaʻa haʻahaʻa (30 micrograms) i hoʻohālikelike ʻia me Moderna (50 micrograms). He mea maikaʻi paha kēia ʻokoʻa no ka poʻe i maʻalahi i nā hopena ʻaoʻao o ke kano a i ʻole i loaʻa i nā hopena ʻino i ka wā ma mua.

ʻO kekahi kumu e noʻonoʻo ai, ʻo ia ka wā ma waena o ka lāʻau lapaʻau mua a me ka pana booster. Manaʻo ʻo Pfizer i kahi ākea ʻeono mahina, ʻoiai ʻo Moderna e hōʻike ana i kahi manawa ʻehā mahina. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo he ʻokoʻa paha nā alakaʻi ma muli o ka ʻāina a me nā kūlana o kēlā me kēia kanaka.

NPP:

Nīnau: Hiki ke hoʻololi ʻia nā Pfizer a me Moderna boosters?

A: ʻOiai maikaʻi nā Pfizer a me Moderna boosters, ʻoi aku ka maʻamau e pili pū me ka hōʻailona like no ka kūlike.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻohui i nā mea hoʻoikaika Pfizer a me Moderna?

A: Ke hōʻike nei kekahi mau haʻawina e hiki ke hoʻohui i nā mea hoʻouluulu Pfizer a me Moderna i kahi pane kūlohelohe ikaika, akā pono nā noiʻi hou aʻe e hōʻoia i kēia.

Nīnau: Aia kekahi mau ʻokoʻa nui i nā hopena ʻaoʻao?

A: Loaʻa nā hopena ʻaoʻao like ʻole o ka Pfizer a me Moderna boosters, me ka ʻeha haʻahaʻa ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ka luhi, a me ke poʻo. Kakaʻikahi nā hopena koʻikoʻi.

I ka hopena, hāʻawi nā Pfizer a me Moderna bivalent boosters i ka pale maikaʻi mai COVID-19 a me kāna mau ʻano. ʻO ka koho ma waena o nā mea ʻelua e pili ana i nā mea pilikino e like me ka naʻau o ka maʻi a me ka wā ma waena o nā doses. Manaʻo mau ʻia e kūkākūkā me nā limahana mālama ola a i ʻole e hahai i nā alakaʻi kūloko e hana i kahi hoʻoholo ʻike e pili ana i nā pana booster.