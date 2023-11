Hoʻomaka ke Kaua ma Finnegan's Farm: ʻO Ireland's Fittest Family Quarter Finals

E hoʻomākaukau no kahi hoʻokūkū hoʻoulu adrenaline i ka wā e hoʻomaka ai ka hapaha hope o ka ʻohana Fittest Family o Ireland ma kahi wahi hou a hoihoi - The Farm aia ma ke awāwa nani o Boyne o Co Meath. ʻAʻole e hāʻawi ʻia kēia mahiʻai ʻuala o ka lima o ka hanauna i kahi ʻano kūʻokoʻa no ka hoʻokūkū paʻakikī, akā e hoʻāʻo pū i ka ikaika kino a me ka noʻonoʻo o nā ʻohana ʻehā i koe e hakakā nei no kahi wahi i makemake nui ʻia i ka Semi Final.

Mai Tipperary, loaʻa iā mākou ka ʻohana Byrnes, i ʻike ʻia no ko lākou mākaukau haʻuki i ka holo marathon a me nā hoʻokūkū Ironman. ʻO ka ʻohana Bonnar mai Waterford, me ka pau ʻana o ka manawa i hala ma luna o ko lākou mau manaʻo, ua hoʻoholo lākou e hōʻoia iā lākou iho a hōʻike i ko lākou hiki maoli. ʻO ka hui ʻana me lākou ʻo ka ʻohana Peters, mai Waterford hoʻi, e ʻiʻini ana e hoʻihoʻi i kā lākou hana haʻahaʻa i ka Season 10. A ʻo ka mea hope loa, ʻo ka ʻohana Murphy mai Carlow, ʻaʻole e waiho ana i kahi pōhaku i kā lākou ʻimi ʻana i ka lanakila, a hiki i ka ka nui o ka mohai ana i ka lakou mau keke aloha.

Me kahi hurler lanakila All-Ireland ma ke ʻano he ʻāpana o kā lākou lineup, ua mākaukau ka Bonnars e alo i nā pilikia a hōʻike i kā lākou mau akamai. Mākaukau kēlā me kēia ʻohana e hoʻoikaika i ko lākou mau palena, e hōʻike ana i ko lākou ikaika ponoʻī ma nā hana mai ka kayak a hiki i ka frisbee hope loa. Ke hoʻohiki nei kēia kau e piha i ka hauʻoli a me ka adrenaline, ʻoiai ʻo kēia mau ʻohana kupaianaha e hele poʻo i ke poʻo i nā paʻakikī kino koʻikoʻi.

E hoʻolohe iā RTÉ One a me RTÉ Player ma ka Lāpule, Nowemapa 26th ma 6:30pm e ʻike i ka hana hoʻomaha puʻuwai a lilo i ʻāpana o ka huakaʻi poina ʻole i ka poina ʻana i ka ʻohana Fittest ʻO Ireland. Mai poina i ka manawa hoʻokahi o kēia kau hauʻoli, kahi e hui pū ai ka manaʻo paʻa, ka ʻiʻini, a me ka paʻa paʻa ʻole e hana i kahi ʻike poina ʻole no nā mea komo a me nā mea nānā.

