Hoʻomaopopo i ka ʻokoʻa ma waena o Black Friday a me Cyber ​​Monday

I ka wā e kūʻai ai i nā lā hoʻomaha, hiki ke paʻakikī ke mālama i nā ʻaelike a me nā hoʻolaha. ʻO Black Friday a me Cyber ​​Monday ʻelua mau hanana kūʻai nui e hui pū ʻia, akā ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻokoʻa ma waena o nā mea ʻelua hiki ke kōkua iā ʻoe e hana i nā hoʻoholo kūʻai maikaʻi.

ʻO ka mea maʻamau, ua ʻike ʻia ʻo Black Friday no nā kūʻai kūʻai hale kūʻai, me nā mea kūʻai aku e hāʻawi ana i nā kumukūʻai kiʻekiʻe ma nā mea kūʻai nui e like me nā moena, laptops, a me nā TV. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua hoʻolaʻa ʻia ʻo Cyber ​​Monday i ke kūʻai ʻana ma ka pūnaewele, me nā pūnaewele e-commerce e hāʻawi ana i nā kuʻikahi ma nā mea hana liʻiliʻi, nā lole, nā mea pono, a me nā huahana nani. Eia nō naʻe, i loko o nā makahiki, ua pōpō nā laina ma waena o Black Friday a me Cyber ​​Monday, a i kēia manawa ke hāʻawi nei ka hapa nui o nā mea kūʻai aku i nā kuʻikahi ma ka pūnaewele a me ka hale kūʻai no nā hanana ʻelua.

No laila, ʻo ka lā hea e hāʻawi ai i nā makana maikaʻi aʻe? Aia ka nui i ka mea āu e ʻimi nei e kūʻai. ʻO ka Pōʻalima ʻeleʻele ka loaʻa ʻana o nā makana ʻoi aku ka maikaʻi ma nā mea nui a ʻoi aku ka pipiʻi, ʻoiai ʻo Cyber ​​Monday ka mea maikaʻi no ka mālama ʻana i nā mea liʻiliʻi a me nā mea nani. Eia kekahi, ʻo nā makana ʻeleʻele ʻeleʻele he mau manawa palena manawa, maʻamau i ka lā a i ʻole kekahi mau hola ma hope, e paipai i ke kūʻai ʻana i loko o ka hale kūʻai. ʻO ka ʻokoʻa, ʻo nā ʻoihana ʻo Cyber ​​​​Monday e mau ana no kekahi mau lā, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku i ka manawa hou e kiʻi i nā uku maikaʻi loa.

Akā, pono anei ʻoe e kali no Cyber ​​Monday e hana i kāu kūʻai hoʻomaha āpau? ʻAʻole pono. Hoʻokuʻu ka nui o nā mea kūʻai aku i kā lākou Black Friday a me Cyber ​​Monday ma mua o ka manawa, a hiki ke kūʻai koke aku nā mea kaulana. ʻO ke kali ʻana a hiki i ka Pōʻakahi Cyber ​​e hopena paha i ka nalo ʻana i nā mea āu e makemake ai a i ʻole ka hāʻawi ʻana i nā makana maikaʻi loa i loaʻa ma mua o ka mahina.

ʻO ka hope, he mea nui e hana i kāu noiʻi a hoʻolālā i kāu hoʻolālā kūʻai e pili ana i kāu mau mea nui. Inā koho ʻoe e komo i ka Pōʻalima ʻEleʻele, Cyber ​​Monday, a i ʻole nā ​​​​mea ʻelua, ʻo ka hoʻomau ʻana i ka ʻike e pili ana i nā kuʻikahi a me nā hoʻolaha e hiki ke kōkua iā ʻoe e hoʻomaikaʻi i kāu ʻike kūʻai hoʻomaha.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. Aia nā makana maikaʻi aʻe ma ka Pōʻalima ʻEleʻele a i ʻole Cyber ​​​​Poakahi?

ʻOkoʻa nā kuʻikahi ma muli o ka mea āu e ʻimi nei. Hāʻawi ʻo Black Friday i nā makana maikaʻi aʻe i nā mea kūʻai nui e like me nā mea uila a me nā mea hana, ʻoiai ʻo Cyber ​​Monday ka mea i ʻike ʻia no nā hoʻemi ma nā mea liʻiliʻi e like me nā lole, nā mea pono, a me nā huahana nani.

2. Pono au e kali no Cyber ​​Monday e hana i kaʻu hale kūʻai hoʻomaha?

ʻOiai hiki i ka Cyber ​​Monday ke hāʻawi i nā makana nui, ʻaʻole pono e kali inā loaʻa iā ʻoe kahi hana maikaʻi ma mua o ia manawa. Nui nā mea kūʻai aku e hoʻokuʻu i kā lākou mau hana ma mua o ka manawa, a hiki ke kūʻai koke ʻia nā mea kaulana. ʻO ke kali ʻana a hiki i ka Pōʻakahi Cyber ​​e hopena paha i ka nalo ʻana i nā mea āu e makemake ai a i ʻole ka hāʻawi ʻana i nā makana maikaʻi loa i loaʻa ma mua o ka mahina.

3. Hiki iaʻu ke loaʻa nā kuʻikahi ma ka pūnaewele a me ka hale kūʻai?

ʻAe, hāʻawi ka hapa nui o nā hale kūʻai nui i nā kuʻikahi ma ka pūnaewele a me ka hale kūʻai no Black Friday a me Cyber ​​​​Monday. Hāʻawi kēia i nā mea kūʻai aku i ka maʻalahi e koho i kā lākou ala kūʻai makemake.