ʻO wai ka lāʻau lapaʻau COVID ka palekana?

Ke hoʻomau nei ka honua me ka maʻi maʻi COVID-19, ua lilo ka hoʻomohala ʻana a me ka hāʻawi ʻana i nā kano i mea koʻikoʻi i ka hakakā ʻana i ka maʻi. Me ka nui o nā lāʻau lapaʻau i loaʻa i kēia manawa, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei i kahi koho palekana loa. E ʻimi kākou i kēia kumuhana a e ʻimi i kekahi mau nīnau i nīnau pinepine ʻia.

He aha ka manaʻo o ka palekana o ka lāʻau lapaʻau?

ʻO ka palekana o ka lāʻau lapaʻau e pili ana i ka loiloi a me ka nānā ʻana i nā lāʻau lapaʻau e hōʻoia i ka maikaʻi a ʻaʻole e hōʻeha nui. Hana ʻia nā hoʻāʻo koʻikoʻi a me nā hoʻokolohua lapaʻau e loiloi i ka palekana a me ka pono o nā lāʻau lapaʻau ma mua o ka ʻae ʻia ʻana no ka hoʻohana lehulehu.

Ua palekana anei nā lāʻau lapaʻau COVID a pau?

ʻAe, ʻo nā kano COVID a pau i loaʻa i ka ʻae hoʻohana pilikia a i ʻole ka ʻae piha ʻana mai nā ʻoihana hoʻoponopono kaulana, e like me ka US Food and Drug Administration (FDA) a i ʻole ka European Medicines Agency (EMA), ua hoʻāʻo nui ʻia e hōʻoia i ko lākou palekana a me ka pono.

He aha nā lāʻau lapaʻau i loaʻa i kēia manawa?

I kēia manawa, ua ʻae ʻia kekahi mau lāʻau lapaʻau COVID no ka hoʻohana ulia pōpilikia a i ʻae ʻia no ka hoʻohana lehulehu. ʻO kekahi o nā mea kaulana ʻo Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, a me Sinovac. Loaʻa i kēlā me kēia kano kāna mau hiʻohiʻona ponoʻī, e like me nā koi mālama a me nā papa kuhikuhi dosing.

Aia he kano kano "palekana" COVID?

Ua hōʻike ʻia nā lāʻau lapaʻau COVID āpau i ʻae ʻia a ʻae ʻia i ka nui o ka maikaʻi i ka pale ʻana i ka maʻi koʻikoʻi, ka halemai, a me ka make i hoʻokumu ʻia e ka maʻi. Pono ke koho ʻana i ka lāʻau lapaʻau ma luna o nā kumu e like me ka loaʻa, ka pono, a me nā kūlana olakino. He mea nui e kūkākūkā me nā limahana mālama ola e hoʻoholo i ka ʻike.

Pehea nā hopena ʻaoʻao o ka lāʻau lapaʻau?

E like me nā hana lapaʻau, hiki i nā kano COVID ke loaʻa nā hopena ʻaoʻao. Eia nō naʻe, ʻo ka hapa nui o nā hopena ʻaoʻao i hōʻike ʻia he maʻalahi a no ka manawa pōkole, e like me ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ka luhi, a i ʻole ka maʻi wela. Kakaʻikahi loa nā hopena ʻaoʻao koʻikoʻi.

I ka hopena, ua manaʻo ʻia nā lāʻau lapaʻau COVID āpau i ʻae ʻia a ʻae ʻia he palekana a maikaʻi hoʻi i ka pale ʻana i nā maʻi koʻikoʻi. Pono ke koho ʻana i ke kano ma muli o ke kūlana o kēlā me kēia kanaka a me ke alakaʻi ʻana mai nā limahana mālama ola kino. He mea koʻikoʻi ka lāʻau lapaʻau i ka pale ʻana i ka maʻi maʻi a me ka pale ʻana iā mākou iho a me ko mākou kaiāulu.

