ʻO wai ka lāʻau lapaʻau COVID ka liʻiliʻi o nā hopena ʻaoʻao?

ʻO wai ka maʻi COVID i loaʻa nā hopena ʻaoʻao liʻiliʻi loa?

Ke hoʻomau nei ka hoʻolaha ʻana o ka maʻi maʻi honua e kūʻē iā COVID-19, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei he aha ka lāʻau lapaʻau i loaʻa ka hopena liʻiliʻi loa. He mea nui e hoʻomaopopo i ka hoʻāʻo ikaika ʻana o nā kano āpau i ʻae ʻia a ua hōʻoia ʻia he palekana a maikaʻi hoʻi i ka pale ʻana i nā maʻi koʻikoʻi a me ka hoʻokipa. Eia nō naʻe, ʻoiaʻiʻo e loaʻa paha i kekahi poʻe nā hopena ʻaoʻao ma hope o ka loaʻa ʻana o ke kano. E nānā pono kākou i nā lāʻau lapaʻau i loaʻa a me nā hopena ʻaoʻao.

1. Pfizer-BioNTech: Ua hōʻike kēia lāʻau lapaʻau mRNA i kahi kiʻekiʻe efficacy rate i nā hoʻokolohua lapaʻau. ʻO nā hopena ʻaoʻao maʻamau, ʻo ia ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ka luhi, ke poʻo, ka ʻeha ʻiʻo, ka ʻeha, ke kuni, a me ka nausea. He maʻalahi kēia mau hopena ʻaoʻao a hoʻoholo i loko o kekahi mau lā.

2. Moderna: E like me ka lāʻau lapaʻau Pfizer-BioNTech, ʻo ka maʻi Moderna ka mRNA hoʻi. Hoʻohālikelike ʻia nā hopena ʻaoʻao, me ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ka luhi, ke poʻo, ka ʻeha ʻiʻo, ke anuanu, ke kuni, a me ka nausea ka mea i hōʻike pinepine ʻia.

3. Johnson & Johnson: Hoʻohana ka lāʻau lapaʻau ʻo Johnson & Johnson i kahi ʻenehana vector viral. He maʻalahi nā hopena ʻaoʻao a loaʻa ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ka luhi, ke poʻo, ka ʻeha ʻiʻo, ka nausea, a me ke kuni.

4. AstraZeneca: ʻO ka lāʻau lapaʻau ʻo AstraZeneca, kahi maʻi maʻi vector-based hoʻi, ua hoʻopili ʻia me nā maʻi kakaʻikahi o nā maʻi koko. Eia naʻe, haʻahaʻa loa ka pilikia o kēia mau hopena ʻaoʻao. ʻO nā hopena ʻaoʻao maʻamau, ʻo ia ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ka luhi, ke poʻo, ka ʻeha ʻiʻo, ka ʻeha, ke kuni, a me ka nausea.

He mea nui e hoʻomanaʻo he hōʻailona nā hopena ʻaoʻao e kūkulu ana kou kino i ka pale mai ka maʻi maʻi. ʻO ka hapa nui o nā hopena ʻaoʻao he mālie a hoʻoholo iā lākou iho i loko o kekahi mau lā. Kakaʻikahi loa nā hopena ʻaoʻao koʻikoʻi.

NPP:

Nīnau: He hōʻailona anei nā hopena ʻaoʻao e hana ana ke kano?

A: ʻAe, he pane maʻamau nā hopena ʻaoʻao i nā lāʻau lapaʻau a hōʻike ʻia e pane ana kāu ʻōnaehana pale a kūkulu i ka pale mai ka maʻi maʻi.

Nīnau: Ua like nā hopena ʻaoʻao no kēlā me kēia?

A: ʻAʻole, hiki ke ʻokoʻa nā hopena ʻaoʻao mai kēlā me kēia kanaka. ʻAʻole loaʻa i kekahi poʻe nā hopena ʻaoʻao, aʻo nā mea ʻē aʻe e loaʻa nā hōʻailona maʻalahi a haʻahaʻa.

Nīnau: Pono anei au e hopohopo e pili ana i nā maʻi hoʻopaʻa koko kakaʻikahi e pili ana i ka lāʻau lapaʻau AstraZeneca?

A: He haʻahaʻa loa ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i nā maʻi hoʻopaʻa koko ma hope o ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau AstraZeneca. ʻOi aku ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau i ka pale ʻana i ka COVID-19 ma mua o ka hopena o kēia mau hopena ʻaoʻao.

I ka hopena, ua hōʻoia ka palekana a me ka maikaʻi o nā lāʻau lapaʻau COVID-19 āpau. ʻOiai hiki ke loaʻa nā hopena ʻaoʻao, maʻamau ka maʻalahi a me ka manawa. ʻO ka lāʻau lapaʻau maikaʻi loa no ʻoe ka mea i loaʻa iā ʻoe. ʻO ka loaʻa ʻana o ke kano he hana koʻikoʻi i ka pale ʻana iā ʻoe iho a me nā poʻe ʻē aʻe mai ka maʻi maʻi.