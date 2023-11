ʻO wai ka hui he trillionaire?

Ma kahi hanana kupaianaha, ua ʻike ka honua i ka puka ʻana mai o kahi hui trillion-dollar. ʻO ka inoa i makemake nui ʻia ʻo "trillionaire" ʻaʻole i hāʻawi ʻia ma luna o Apple Inc., ka ʻenehana nui i hoʻololi i ke ʻano o kā mākou kamaʻilio ʻana, hana, a hoʻokipa iā mākou iho.

ʻO ka piʻi ʻana o Apple i ke kūlana trillionaire he hōʻike ia i kāna hana hou ʻole, kūpaʻa kūpaʻa ʻole o ka mea kūʻai aku, a me kahi ʻano o nā huahana groundbreaking i hopu i ka noʻonoʻo o nā kānaka a puni ka honua. Mai ka iPhone iconic a hiki i ka MacBook sleek, ua hoʻokau mau ʻo Apple i nā palena o ka ʻenehana, hoʻonohonoho i nā kūlana hou a wehewehe hou i nā ʻoihana holoʻokoʻa.

Akā he aha ka manaʻo o kahi hui he trillionaire? No ka hoʻopuka maʻalahi, hōʻike ia ua hōʻea a ʻoi aku ka nui o ka mākeke mākeke o kahi hui i hoʻokahi trillion kālā. Hoʻonui ʻia ka nui o ka mākeke ma ka hoʻonui ʻana i ka huina o nā ʻāpana kūʻokoʻa o kahi hui me kāna kumukūʻai kūʻai o kēia manawa. He ana ia o ka waiwai holookoa o ka hui a hoohana pinepine ia e hoohalike i ka nui pili o na hui like ole.

NPP:

Nīnau: Pehea i lilo ai ʻo Apple i trillionaire?

A: ʻO ka huakaʻi o Apple i ke kūlana trillionaire hiki ke hoʻohālikelike ʻia i kona ulu mau ʻana i ka loaʻa kālā a me ka loaʻa kālā, i alakaʻi ʻia e kāna huahana a me nā lawelawe kaulana. ʻO ka hiki i ka hui ke hopu a mālama i kahi māhele mākeke koʻikoʻi, i hui pū ʻia me kāna kiʻi hōʻailona ikaika, ua hoʻolalelale iā ia i kēia hanana kaulana.

Nīnau: Aia kekahi mau ʻoihana ʻē aʻe trillion-dollar?

A: ʻOiai ʻo Apple paha ka ʻoihana mua e hoʻokō i kahi kumukūʻai trillion-dollar, ʻaʻole ʻo ia wale nō i ka hui trillionaire kūʻokoʻa. ʻO nā hui kaulana ʻē aʻe i hiki i kēia milestone ʻo Amazon, Microsoft, a me Saudi Aramco.

Nīnau: He aha ke ʻano o kēia no Apple?

A: ʻAʻole hoʻopaʻa wale ʻo Apple i ke kūlana o Apple ma ke ʻano he alakaʻi honua i ka ʻenehana ʻenehana akā hōʻike pū i kona ikaika kālā a paʻa. Hāʻawi ia i ka hui me nā kumu waiwai nui e hoʻokomo i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana, hoʻonui i kāna kōpili huahana, a hoʻonui hou i kāna ʻike mea kūʻai aku.

I ka hopena, ʻo ka huakaʻi kupaianaha a Apple i ke kūlana trillionaire he mea hōʻike i kona kūleʻa ʻole a me ka mana i ka ʻoihana ʻenehana. Ke hoʻomau nei ka ʻoihana i ka hana hou a hopu i nā mea kūʻai aku, ua mākaukau ʻo ia e hoʻolālā i ka wā e hiki mai ana o ka ʻenehana a mālama i kona kūlana ʻo ia kekahi o nā ʻoihana waiwai loa o ka honua.