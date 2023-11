ʻO wai ka mea i hele mua iā Sams a i ʻole Walmart?

I ka honua o nā mea kūʻai nui, ʻelua mau inoa e kū nei: Sam's Club a me Walmart. Ua lilo kēia mau hui ʻelua i mau inoa ʻohana, e hāʻawi ana i kahi ākea o nā huahana i nā kumukūʻai kūpono. Akā ʻo wai ka mea i hele mua? E luʻu kākou i ka moʻolelo o kēia mau pilikua hale kūʻai e ʻike ai.

Ka Hanau o Sam's Club

ʻO Sam's Club, kahi hui hale kūʻai hale kūʻai lālā wale nō, ua hānau maoli ʻia ma mua o Walmart. Ua hoʻokumu ʻia e Sam Walton ma 1983, me ka wehe ʻana o ka hale kūʻai mua ma Midwest City, Oklahoma. Ua manaʻo ʻo Sam's Club e hoʻolako i nā ʻoihana liʻiliʻi a me nā poʻe me ka manawa e kūʻai ai i nā huahana i ka nui ma nā kumukūʻai hoʻemi. Ua kaulana koke ka manaʻo, a ua hoʻonui wikiwiki ʻo Sam's Club ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

ʻO ke ala ʻana o Walmart

ʻO Walmart, ma kekahi ʻaoʻao, ua hoʻokumu ʻia e Sam Walton ma 1962. Ua wehe ka hale kūʻai Walmart mua i kona mau puka ma Rogers, Arkansas. I ka wā mua, he hale kūʻai kūʻai kūʻai ʻo Walmart i hāʻawi i nā ʻano huahana like ʻole ma nā kumukūʻai haʻahaʻa. I ka hala ʻana o ka manawa, ua ulu ʻo Walmart i ʻoihana kūʻai nui a mākou i ʻike ai i kēia lā, me nā tausani o nā hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa.

ʻO ka pilina ma waena o Sam's Club a me Walmart

ʻOiai he hui kaʻawale ʻo Sam's Club a me Walmart, he ʻāpana lāua ʻelua o ka hui nui ʻo Walmart Inc. Hana ʻo Sam's Club ma ke ʻano he lālā o Walmart, e mālama ana i kahi māhele mākeke kikoʻī me kāna kumu hoʻohālike e pili ana i nā lālā. Hāʻawi kēia pilina i nā hui ʻelua e hoʻohana i kā lākou mau kumuwaiwai a hāʻawi i nā mea kūʻai aku i nā ʻano huahana like ʻole a me nā lawelawe.

NPP

Nīnau: Hiki i kekahi ke kūʻai ma Sam's Club?

A: ʻAʻole, ʻo Sam's Club he hui lālā wale nō. Eia naʻe, wehe ʻia ka lālā i nā poʻe a me nā ʻoihana.

Nīnau: ʻO Sam's Club a me Walmart ka hui like?

A: ʻOiai lāua ʻelua ʻāpana o Walmart Inc., ʻo Sam's Club a me Walmart nā hui kūʻai kūʻai kaʻawale me kā lākou hana ponoʻī.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻohana i koʻu lālā Walmart ma Sam's Club?

A: ʻAʻole, loaʻa iā Walmart a me Sam's Club nā papahana lālā ʻokoʻa. ʻAʻole ʻae ka lālā o Walmart i ke komo ʻana i ka Sam's Club a ʻo ia hoʻi.

I ka hopena, ua hele ka Sam's Club ma mua o Walmart, me kona hoʻokumu ʻana i ka makahiki 1983. Eia naʻe, ua ulu nā hui ʻelua ma lalo o ka malu o Walmart Inc., e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku i kahi ākea o nā huahana a me nā lawelawe. Inā ʻoe e ʻimi nei i nā mea kūʻai nui a i ʻole nā ​​​​mea pono o kēlā me kēia lā, ua lilo ʻo Sam's Club a me Walmart i wahi e hele ai no nā miliona o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.