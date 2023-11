Aia ma hea ke keʻena nui o Walmart?

ʻO Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, aia kona keʻena nui ma Bentonville, Arkansas, United States. ʻO kēia kūlanakauhale liʻiliʻi ma ke kihi komohana ʻākau o ka mokuʻāina kahi i hoʻokumu ʻia ai ka pilikua hale kūʻai e Sam Walton i ka makahiki 1962. Ua lilo ʻo Bentonville i like me ka brand Walmart, ʻoiai ʻo ia ke kikowaena nerve no nā hana o ka hui.

ʻO ke keʻena nui ʻo Walmart ma Bentonville kahi pā kula ākea kahi e waiho ai i nā keʻena like ʻole a me nā māhele kuleana no ka mālama ʻana i nā hana honua o ka hui. Aia ka pā kula i nā hale keʻena, nā keʻena noiʻi, a me kahi hale hōʻikeʻike i hoʻolaʻa ʻia i ka mōʻaukala o Walmart. Ma ʻaneʻi e hana nā luna kiʻekiʻe o ka hui a me nā mea hoʻoholo i ka hana ʻana i ka wā e hiki mai ana o ka ʻoihana kūʻai.

NPP:

N: No ke aha i koho ai ʻo Walmart iā Bentonville i keʻena nui?

A: Ua koho ʻo Sam Walton, ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, iā Bentonville i keʻena nui o ka hui ma muli o kona kokoke i ka hale kūʻai Walmart mua āna i wehe ai ma kahi kokoke i Rogers, Arkansas. Eia kekahi, ʻo ka wahi kikowaena o Bentonville i loko o ʻAmelika Hui Pū ʻIa e hiki ai ke komo maʻalahi i nā wahi like ʻole o ka ʻāina.

Nīnau: ʻEhia mau limahana e hana ana ma ke keʻena nui o Walmart?

A: Hoʻohana ke keʻena poʻo ʻo Walmart i mau tausani o nā kānaka ma nā keʻena like ʻole, me ke kālā, ke kūʻai aku ʻana, nā kumuwaiwai kanaka, a me ka logistic. Hiki ke ʻokoʻa ka helu kikoʻī o nā limahana i ka wā e hoʻomau ana ka ʻoihana e ulu a ulu.

Nīnau: Hiki i ka lehulehu ke kipa i ke keʻena nui o Walmart?

A: ʻOiai ʻaʻole i wehe ʻia ke keʻena nui o Walmart i ka lehulehu, hiki i nā malihini ke ʻimi i ka Walmart Visitor Center aia ma Bentonville. Hāʻawi ka Visitor Center i kahi ʻike i ka mōʻaukala a me ka ulu ʻana o ka hui, e hōʻike ana i nā mea kiʻi a me nā hōʻike e pili ana i ka huakaʻi a Walmart.

Nā wehewehena:

- Multinational: E pili ana i kahi hui e hana ana ma nā ʻāina he nui.

- Hui Kūʻai: He hui kūʻai pololei aku i nā mea kūʻai aku.

- Ke kikowaena Nerve: ʻO kahi kikowaena kahi e mālama ʻia ai kahi hui.

- Sprawling: Hoʻonui ʻia ma kahi ākea.

- Māhele: E hoʻokaʻawale i nā ʻāpana a i ʻole nā ​​​​ʻāpana o kahi hui.

- Kokoke: Kokoke ma kahi a i ʻole manawa.

- Logistics: ʻO ka hoʻonohonoho kikoʻī a me ka hoʻokō ʻana i kahi hana paʻakikī.