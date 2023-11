No hea mai ka mea nona ka Walmart?

I ka honua o ke kūʻai aku, ʻo Walmart kahi inoa ʻohana. Me kona hele nui a hiki i ka honua holoʻokoʻa, he mea maʻamau ka noʻonoʻo e pili ana i ke kumu o kēia pilikua hale kūʻai a me ke kanaka ma hope o kāna kūleʻa. No laila, no hea mai ka mea nona Walmart?

ʻO ka mea nona Walmart, i kēia manawa, ʻo ia ka ʻohana Walton. Hoʻokumu ʻia e Sam Walton i ka makahiki 1962, ua ulu ʻo Walmart i lilo i mea kūʻai nui loa ma ka honua. Eia naʻe, ma hope o ka hala ʻana o Sam Walton i ka makahiki 1992, ua hoʻoili ʻia ka kuleana o Walmart i kona mau hoʻoilina, ʻo kāna mau keiki a me kāna moʻopuna.

ʻO ka ʻohana Walton mai ʻAmelika Hui Pū ʻIa, e hoʻolilo iā lākou ʻAmelika ma muli o ka lāhui. ʻO ka mea kūikawā, no ka mokuʻāina ʻo Arkansas, aia ma ka ʻāpana hema o ka ʻāina. Ua hānau ʻia ʻo Sam Walton ma Kingfisher, Oklahoma, akā ua neʻe ʻo ia i Arkansas, kahi i hoʻokumu ai i ka hale kūʻai Walmart mua ma Rogers.

NPP:

Nīnau: ʻO wai ka mea nona Walmart i kēia manawa?

A: ʻO ka mea nona Walmart i kēia manawa ʻo ka ʻohana Walton, nā mamo a ka mea hoʻokumu o ka hui, ʻo Sam Walton.

Nīnau: No hea mai ka ʻohana Walton?

A: No ʻAmelika ka ʻohana Walton, no ka mokuʻāina ʻo Arkansas.

Nīnau: Pehea i loaʻa ai i ka ʻohana Walton ka kuleana o Walmart?

A: Ua hāʻawi ʻo Sam Walton, ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, ka kuleana o ka hui i kāna mau hoʻoilina, ʻo kāna mau keiki a me kāna moʻopuna, ma hope o kona make ʻana i ka makahiki 1992.

Nīnau: Ke komo nei ka ʻohana Walton i nā hana o Walmart i kēlā me kēia lā?

A: ʻOiai he kuleana ko ka ʻohana Walton ma Walmart, ʻaʻole lākou i komo pololei i nā hana o kēlā me kēia lā o ka hui. Hoʻokele ʻia ʻo Walmart e kahi hui o nā luna hoʻokele a me nā luna nāna e mālama i kāna mau hana.

I ka hopena, ʻo ka mea nona ka Walmart, ka ʻohana Walton, no ʻAmelika Hui Pū ʻIa, mai ka mokuʻāina ʻo Arkansas. ʻOiai ʻaʻole lākou e pili pono i nā hana o kēlā me kēia lā o ka ʻoihana, hoʻomau ko lākou kuleana a me kā lākou hoʻoilina i ka holomua o ka mea kūʻai nui.