Aia ma hea ka hale kūʻai Walmart nui loa?

I ka honua o nā hale kūʻai, ʻo Walmart kahi inoa hale. Me nā tausani o nā hale kūʻai e laha ana ma ka honua holoʻokoʻa, paʻakikī ke poina i kēia pilikua kūʻai. Akā, ua noʻonoʻo paha ʻoe i hea ka hale kūʻai Walmart nui loa? Mai kahaha hou, no ka mea, ua loaa ia makou ka pane ia oe.

Aia ka hale kūʻai Walmart nui loa ma ka honua ma Albany, New York, USA. Uhi kēia hale kūʻai nui i kahi 260,000 kapuaʻi square kupaianaha, e lilo ia i paradaiso kūʻai no nā mea kūʻai. Hāʻawi ia i kahi ākea o nā huahana, mai nā mea kūʻai aku i nā mea uila, nā lole, a me nā mea āpau ma waena. Me kēia ākea ākea, ʻaʻole ia he mea kupanaha no ka huki ʻana o kēia hale kūʻai Walmart i nā mea kūʻai mai kahi mamao a ākea.

NPP:

Nīnau: He aha ka manaʻo o "Walmart"?

A: ʻO Walmart kahi hui kūʻai kūʻai multinational ʻAmelika e lawelawe ana i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai meaʻai.

Nīnau: ʻEhia mau hale kūʻai Walmart ma ka honua holoʻokoʻa?

A: Ma Ianuali 2021, hoʻohana ʻo Walmart ma luna o 11,500 hale kūʻai ma 27 mau ʻāina.

Nīnau: ʻO ka hale kūʻai ʻo Albany ka Walmart nui loa ma ke ʻano o ke kūʻai ʻana a i ʻole ka nui kino?

A: ʻO ka hale kūʻai ʻo Albany ka Walmart nui loa ma ke ʻano o ka nui kino. Eia naʻe, ʻo ka Walmart nui loa ma ke ʻano o ke kūʻai aku aia ma Mexico City, Mexico.

Nīnau: Aia kekahi mau hale kūʻai Walmart kaulana ʻē aʻe?

A: ʻAe, ma waho o ka hale kūʻai nui loa ma Albany, aia kekahi mau hale kūʻai Walmart kaulana ʻē aʻe, e like me ka Walmart Supercenter ma Crossgates Commons, Albany, ʻo ia ka lua o ka Walmart nui loa ma ka honua.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa nā mea a pau aʻu e makemake ai ma ka hale kūʻai Walmart nui loa?

A: ʻAe, hāʻawi ka hale kūʻai Walmart nui loa ma Albany i nā ʻano huahana like ʻole, me nā mea kūʻai, nā mea uila, nā lole, nā mea hale, a me nā mea hou aku.

No laila, inā ʻike ʻoe iā ʻoe iho ma Albany, New York, e ʻike pono e kipa i ka hale kūʻai Walmart nui loa ma ka honua. Me kāna koho nui a me kahi ākea ākea, he ʻike kūʻai e like me nā mea ʻē aʻe. Inā ʻoe e ʻimi nei i nā mea pono o kēlā me kēia lā a i ʻole kekahi mea kūikawā, ua uhi ʻia kēia hale kūʻai Walmart iā ʻoe.