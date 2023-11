Ma hea e hele ai ka waiwai o Walmart?

I ka honua o ka hale kūʻai, he liʻiliʻi nā inoa i ʻike ʻia e like me Walmart. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me ka noho ʻana ma ka pūnaewele, hoʻopuka ka mea kūʻai nui i nā piliona kālā i ka loaʻa kālā i kēlā me kēia makahiki. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe i kahi e hele ai kēlā kālā? E nānā pono kākou i kahi e pau ai ka waiwai o Walmart.

Hoʻokomo kālā a hoʻonui: Hoʻihoʻi hou ʻia kahi hapa nui o ka waiwai o Walmart i ka hui. Hoʻopili kēia i ka loaʻa kālā ʻana i ka wehe ʻana i nā hale kūʻai hou, ka hoʻoponopono hou ʻana i nā wahi e kū nei, a me ka hoʻonui ʻana i kāna mau hana e-commerce. Ke ʻimi mau nei ʻo Walmart e hoʻomaikaʻi i kāna ʻenehana a me ka ʻenehana e noho i mua i ka mākeke kūʻai hoʻokūkū.

Nā mea kuleana: Ma ke ʻano he hui kālepa lehulehu, he kuleana ko Walmart i kāna mau mea kuleana. Hoʻokaʻawale ʻia kahi ʻāpana o ka loaʻa kālā ma ke ʻano he mahele i kēia mau mea kuleana, nāna i hoʻokomo i ka ʻoihana. Hāʻawi kēia iā lākou e pōmaikaʻi mai ka holomua o ka ʻoihana a paipai i ka hoʻopukapuka hou aku.

Uku o na limahana a me na pomaikai: ʻO Walmart kekahi o nā mea hana nui loa ma ka honua holoʻokoʻa, me nā miliona o nā limahana. Hāʻawi ka hui i kahi hapa nui o kāna kālā e uku i ka uku limahana a hāʻawi i nā pono e like me ka mālama olakino a me nā hoʻolālā hoʻomaha. ʻO ka hōʻoia ʻana i ka uku kūpono no kāna poʻe limahana he mea nui ia no Walmart.

Nā Hoʻolālā Kaiāulu: Ua kaulana ʻo Walmart no kāna mau hana philanthropic. Hāʻawi ka hui i nā hana kaiāulu like ʻole, me ka hoʻonaʻauao, mālama olakino, a me ka hoʻopakele pōʻino. Ma o kāna kumu aloha, kākoʻo ʻo Walmart i nā hui a me nā papahana e manaʻo nei e hana i ka hopena maikaʻi i ke kaiāulu.

NPP:

Nīnau: Ke mālama nei ʻo Walmart i kāna waiwai āpau?

A: ʻAʻole, hoʻihoʻi hou ʻo Walmart i kahi hapa o kāna loaʻa kālā i loko o ka hui a hāʻawi i nā ʻāpana i nā mea kuleana.

Nīnau: ʻEhia ka nui o ka loaʻa kālā a Walmart?

A: ʻokoʻa ka loaʻa kālā o Walmart i kēlā me kēia makahiki akā ʻo ka maʻamau i loko o nā piliona kālā.

Nīnau: Uku maikaʻi anei ʻo Walmart i kāna mau limahana?

A: Ua alo ʻo Walmart i ka hoʻohewa ʻana i ka wā ma mua e pili ana i ka uku limahana. Eia naʻe, ua hoʻoikaika ka hui e hoʻonui i ka uku liʻiliʻi a hāʻawi i nā pono maikaʻi aʻe i kāna poʻe limahana.

Nīnau: Pehea e hāʻawi ai ʻo Walmart i ke kaiāulu?

A: Kākoʻo ʻo Walmart i nā ʻano hana kaiaulu like ʻole ma o kāna kumu aloha, e kālele ana i ka hoʻonaʻauao, mālama ola kino, a me ke kōkua ʻana i nā pōʻino.

I ka hopena, ua hoʻokaʻawale ʻia ka waiwai o Walmart i nā hoʻopukapuka kālā a me ka hoʻonui ʻana, nā ʻāpana no nā mea kuleana, nā uku limahana a me nā pōmaikaʻi, a me nā hana kaiāulu. Ma ka hoʻokomo hou ʻana i kāna mau hana, manaʻo ʻo Walmart e hoʻomau i ka hoʻokūkū a hoʻomau i kona ulu ʻana me ka hāʻawi pū ʻana i kāna mau limahana a me nā kaiāulu āna e lawelawe nei.