Ma hea kahi e noho ai nā hoʻoilina Walmart?

Ma ke aupuni o ka poʻe waiwai loa o ka honua, he kūlana koʻikoʻi nā hoʻoilina Walmart. Ma ke ʻano he mamo a ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, ʻo Sam Walton, ua loaʻa iā lākou ka waiwai nui a ua lilo lākou i mau inoa ʻohana ma ko lākou pono ponoʻī. Akā ma hea kahi e kāhea ai kēia mau hoʻoilina billionaire i ka home?

Hoʻolaha ʻia nā hoʻoilina Walmart, ʻo ia hoʻi ka ʻohana Walton, ma nā wahi like ʻole o ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Aia ka hale noho mua o ka ʻohana ma Bentonville, Arkansas, kahi i loaʻa ai ke keʻena nui o Walmart. ʻO kēia kūlanakauhale liʻiliʻi ma ke kihi komohana ʻākau o ka mokuʻāina ʻo ia ka epicenter o ke aupuni ʻoihana ʻohana. ʻO Bentonville kekahi home o Crystal Bridges Museum of American Art, i hoʻokumu ʻia e Alice Walton, kekahi o nā hoʻoilina Walmart.

Eia naʻe, ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia nā hoʻoilina Walmart iā Arkansas wale nō. Ua hoʻokumu pū lākou i nā hale noho ma nā wahi ʻē aʻe o ka ʻāina. No ka laʻana, he hānai holoholona ʻo Alice Walton ma Millsap, Texas, ʻoiai ʻo kona kaikunāne, ʻo Jim Walton, e noho ana ma Bentonville a nona hoʻi kahi hānai ma Mineral Wells, Texas. I kēia manawa, noho ʻo Rob Walton, ke keiki hiapo a Sam Walton, ma Paradise Valley, Arizona.

Nīnau: ʻO wai nā hoʻoilina o Walmart?

A: ʻO nā hoʻoilina Walmart nā mamo a Sam Walton, ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart. ʻO Alice Walton, Jim Walton, a me Rob Walton, me nā mea ʻē aʻe.

Nīnau: Aia ma hea ka hale noho mua o ka ʻohana Walmart?

A: Aia ka hale noho mua o ka ʻohana Walmart ma Bentonville, Arkansas, kahi i loaʻa ai ke keʻena nui o Walmart.

Nīnau: Ma hea kahi e noho ai nā hoʻoilina Walmart?

A: He mau wahi noho ko nā hoʻoilina Walmart ma nā wahi like ʻole. He hānai holoholona ʻo Alice Walton ma Millsap, Texas, ʻo Jim Walton kahi hānai holoholona ma Mineral Wells, Texas, a noho ʻo Rob Walton ma Paradise Valley, Arizona.

Nīnau: He aha ka mea i ʻike ʻia ʻo Bentonville?

A: Ua ʻike ʻia ʻo Bentonville no ke keʻena nui o Walmart a ʻo ia hoʻi ka home o ka Crystal Bridges Museum of American Art, i hoʻokumu ʻia e Alice Walton.

I ka hopena, ʻoiai ka poʻe hoʻoilina Walmart e noho nui ana ma Bentonville, Arkansas, he mau home nō hoʻi ko lākou ma nā wahi ʻē aʻe o ʻAmelika Hui Pū ʻIa. ʻO kā lākou waiwai a me ko lākou mana e ʻoi aku ma mua o ko lākou hale noho mua, ʻoiai lākou e hoʻomau nei i ka hana ʻana i ka ʻoihana kūʻai aku a hāʻawi i nā haʻawina nui i nā kaiāulu a lākou i kapa ai he home.