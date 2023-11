Ma hea kahi e noho ai nā mea nona Walmart?

Ma ke aupuni o nā mea kūʻai nui, kū kiʻekiʻe ʻo Walmart ma ke ʻano kekahi o nā ʻoihana kaulana a koʻikoʻi ma ka honua. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me nā ʻano huahana like ʻole, ua lilo ʻo Walmart i inoa hale no nā miliona o nā mea kūʻai. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe i kahi e noho ai nā mea nona kēia aupuni kūʻai? E ʻimi kākou i ka honua o nā mea nona Walmart a ʻike i kahi a lākou i kapa ai he home.

ʻO ka ʻohana Walton, nā mamo a ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart ʻo Sam Walton, nā mea nona ka hui. I ka makahiki 2021, nona ka ʻohana ma kahi o 50% o nā ʻāpana o Walmart, e hoʻolilo iā lākou kekahi o nā ʻohana waiwai loa ma ka honua. ʻOiai ua pālahalaha ʻia nā ʻohana ma nā wahi like ʻole, noho ka hapa nui o lākou ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

Ma hea kahi e noho ai ka ʻohana Walton?

He kūlana ikaika ko ka ʻohana Walton ma ka mokuʻāina ʻo Arkansas, kahi i loaʻa ai ke keʻena nui o Walmart. ʻO Bentonville, kahi kūlanakauhale liʻiliʻi ma ke komohana ʻākau o Arkansas, kahi home o ka Walmart Home Office a ʻo ia ke kikowaena kikowaena no nā hana o ka hui. Ua koho ka nui o ka ʻohana Walton e noho ma kēia wahi, e mālama ana i nā pilina pili i ke kumu o ka hui.

Ma waho aʻe o Arkansas, ua koho kekahi mau lālā o ka ʻohana Walton e noho ma nā wahi ʻē aʻe o ʻAmelika Hui Pū ʻIa. No ka laʻana, noho ʻo Alice Walton, ke kaikamahine a ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, ma Texas a ua kaulana ʻo ia no kāna hōʻiliʻili kiʻi nui i hōʻike ʻia ma Crystal Bridges Museum of American Art ma Bentonville.

He aha ka waiwai o ka ʻohana Walton?

Ma ka makahiki 2021, ua manaʻo ʻia ka waiwai o ka ʻohana Walton ma kahi o $ 250 biliona, e like me Forbes. ʻO kēia waiwai nui ka mea i loaʻa mai i kā lākou kuleana kuleana ma Walmart. ʻO ka waiwai o ka ʻohana ua ʻae iā lākou e ola i ke ola ʻoluʻolu a me ka mana, me nā hana aloha aloha a me nā hoʻopukapuka kālā ma nā ʻoihana like ʻole.

I ka hopena, ʻoiai ua hoʻopuehu ʻia nā lālā ʻohana Walton ma nā wahi like ʻole, ua paʻa ko lākou pilina me Walmart a me kona kumu i Arkansas. Hana ʻo Bentonville ma ke ʻano he kikowaena no ka ʻohana, me ka nui o lākou e noho ana ma ia wahi. Ma ke ʻano he mau mea nona Walmart, ʻoi aku ko lākou mana ma mua o ko lākou mau home, e hana ana i ka ʻāina kūʻai ma ka honua.

Nā wehewehena:

- Nā hui kūʻai nui: ʻO nā hui nui e hoʻomalu i ka ʻoihana kūʻai.

- Walmart: He hui kūʻai kūʻai multinational e lawelawe ana i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai.

– Nā mamo: Nā kānaka pili pono i kekahi kupuna.

- Nā hana aloha: Nā hana a i ʻole nā ​​papahana i hana ʻia e hāpai i ka pono o nā poʻe ʻē aʻe, maʻamau ma o nā hāʻawi manawaleʻa a i ʻole nā ​​hana.