Ma hea i loaʻa ai i ka ʻohana Walmart kā lākou kālā?

Ma ke aupuni o nā mea kūʻai nui, liʻiliʻi nā inoa i paʻa i ke kaumaha e like me Walmart. Me kāna pūnaewele ākea o nā hale kūʻai a me kahi waihona mea kūʻai aku nui, ua like ka hui me nā kūʻai kūpono. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe pehea ka ʻohana Walmart i hōʻiliʻili ai i kā lākou waiwai nui? E ʻimi kākou i ke kumu o ko lākou waiwai.

ʻO ka Walmart Empire:

Ua hoʻokumu ʻia ke aupuni ʻo Walmart e Sam Walton i ka makahiki 1962. E hoʻomaka ana me kahi hale kūʻai hoʻokahi ma Rogers, Arkansas, ʻo ka manaʻo o Walton e hāʻawi aku i nā mea kūʻai aku i kahi ākea o nā huahana ma nā kumukūʻai haʻahaʻa. Ua paʻa kāna hoʻolālā me nā mea kūʻai aku, a ua hoʻonui koke ʻo Walmart ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa. I kēia lā, hana ia ma 27 mau ʻāina a hoʻohana ma luna o 2.3 miliona mau kānaka ma ka honua holoʻokoʻa.

ʻO ka ʻohana Walton:

ʻO ka waiwai o ka ʻohana Walmart ma muli o ko lākou kuleana iā Walmart Inc. Ma hope o ka hala ʻana o Sam Walton i ka makahiki 1992, ua hoʻoili ʻia kāna mau hoʻoilina i kāna mau ʻāpana o ka hui. ʻO nā lālā ʻohana Walton, me kāna wahine a me kāna mau keiki ʻehā, nona ka hui ʻana ma kahi o 50% o nā ʻāpana koʻikoʻi o Walmart. ʻO kēia ʻoihana waiwai nui i hoʻolalelale iā lākou i ke kiʻekiʻe o ka pae waiwai o ka honua.

Pehea la lakou i waiwai ai?

ʻO ka holomua o Walmart ka mea hoʻokele mua o ka waiwai nui o ka ʻohana Walton. I ka ulu ʻana o ka hui, piʻi pū ko lākou waiwai. ʻO ke kumu hoʻohālike pāʻoihana ʻo Walmart, e kālele ana i ka hāʻawi ʻana i nā kumu kūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā, ua huki ʻia i nā miliona o nā mea kūʻai aku, e loaʻa ana ka waiwai nui. ʻO ka kuleana o ka ʻohana i ka ʻoihana i hiki iā lākou ke pōmaikaʻi pololei mai kona ulu ʻana a me ka holomua.

NPP:

Nīnau: ʻEhia ka waiwai o ka ʻohana Walmart?

A: E like me [makahiki i kēia manawa], ua manaʻo ʻia ua ʻoi aku ka waiwai o ka ʻohana Walton ma mua o [estimated net worth]. Noho mau lākou i waena o nā ʻohana waiwai loa o ka honua.

Nīnau: Loaʻa i ka ʻohana Walmart kekahi mau kumu waiwai ʻē aʻe?

A: ʻOiai ʻo ka hapa nui o kā lākou waiwai i loaʻa mai iā lākou ʻo Walmart, ua hoʻololi ka ʻohana i kā lākou hoʻopukapuka kālā i nā makahiki. Ua hana lākou i nā waiwai waiwai nui ma nā ʻāpana like ʻole, e like me ka waiwai, ka hana, a me ka philanthropy.

Nīnau: Pehea ke komo ʻana o ka ʻohana Walmart i nā hana a ka hui?

A: ʻOiai ke mālama nei ka ʻohana i kahi kuleana kuleana nui, ʻaʻole lākou i komo pololei i nā hana o kēlā me kēia lā a Walmart. Hoʻokele ʻia ka hui e kahi hui o nā alakaʻi a me nā ʻoihana nāna e mālama i kāna mau hana a me nā hoʻoholo hoʻoholo.

I ka hopena, hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka waiwai o ka ʻohana Walmart i ko lākou kuleana iā Walmart Inc. a me ka kūleʻa kupaianaha o ka hui. Ma o ko lākou hoʻolaʻa ʻana i ka hāʻawi ʻana i nā huahana kūpono i nā mea kūʻai aku, ua kūkulu lākou i kahi aupuni i hoʻolilo iā lākou kekahi o nā ʻohana waiwai loa o ka honua.