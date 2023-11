ʻAuhea nā polokalamu huna ma kaʻu kelepona Android?

Ua ʻike paha ʻoe iā ʻoe iho e ʻimi nei ma kāu kelepona Android, e ʻike wale ana ua nalowale kekahi mau polokalamu? ʻAʻole ʻoe hoʻokahi. Nui nā mea hoʻohana Android i ʻike i kēia kūlana paʻakikī, e noʻonoʻo ana i kahi i hele ai kēia mau polokalamu huna. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i nā kumu ma hope o nā polokalamu huna a pehea ʻoe e ʻimi ai iā lākou ma kāu kelepona.

No ke aha i hūnā ʻia ai nā polokalamu ma nā kelepona Android?

Hoʻohana nā polokalamu huna ma nā kelepona Android i nā kumu like ʻole. Hoʻokomo mua ʻia kekahi mau polokalamu e nā mea hana a i ʻole nā ​​​​mea lawe a hūnā ʻia e pale i ka hoʻopili ʻana i ka drawer app. Ua kapa pinepine ʻia kēia mau polokalamu he bloatware. Eia hou, hiki i kekahi mau mea hoʻohana ke koho e hūnā i kekahi mau polokalamu no nā kumu pilikino a i ʻole e pale aku i nā mea ʻē aʻe mai ke komo ʻana iā lākou.

Pehea e ʻike ai au i nā polokalamu huna ma kaʻu kelepona Android?

ʻO ka ʻimi ʻana i nā polokalamu huna ma kāu kelepona Android e koi paha i kahi hana kiʻi. Eia kekahi mau ala hiki iā ʻoe ke hoʻāʻo:

1. App Drawer: E hoʻomaka me ka huli pono ʻana i kāu drawer app. Holo i nā ʻaoʻao a pau a nānā i nā polokalamu huna i hoʻoneʻe ʻia a hūnā ʻia paha mai ka ʻike.

2. Papa Hoʻonohonoho: Hāʻawi kekahi mau polokalamu Android i kahi hiʻohiʻona i kūkulu ʻia e hūnā i nā polokalamu. E nānā i ka papa kuhikuhi hoʻonohonoho o kāu kelepona, ʻo ia hoʻi ka ʻāpana "Apps" a i ʻole "Applications", e ʻike inā aia kahi koho e nānā i nā polokalamu huna.

3. ʻO nā mea hoʻolaha ʻekolu: Inā ʻoe e hoʻohana nei i kahi mea hoʻolaha ʻaoʻao ʻekolu, e like me Nova Launcher a i ʻole Apex Launcher, hāʻawi pinepine kēia i nā koho e hūnā i nā polokalamu. E nānā i nā hoʻonohonoho o ka mea hoʻolaha a makemake paha e ʻimi i nā polokalamu huna.

4. Luna Hoʻohana: E wehe i ka app "Settings" ma kāu kelepona Android a hoʻokele i "Apps" a i ʻole "Applications." E ʻimi i kahi koho papa kuhikuhi e hiki ai iā ʻoe ke nānā i nā polokalamu āpau, me nā mea huna.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke holoi mau i nā polokalamu huna?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke wehe a hoʻopau i nā polokalamu huna ma o ka papa kuhikuhi a i ʻole ka luna noi ma kāu kelepona Android.

Nīnau: He pilikia palekana anei nā polokalamu huna?

A: ʻAʻole pili pono nā polokalamu huna iā lākou iho. Eia nō naʻe, pono e makaʻala i ka wā e hoʻoiho ai i nā polokalamu mai nā kumu ʻike ʻole, no ka mea, aia paha lākou i nā polokalamu ʻino.

Nīnau: Hiki iaʻu ke wehe i nā polokalamu ma kaʻu kelepona Android?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke wehe i nā polokalamu ma ka hoʻohuli ʻana i ke kaʻina hana āu i hoʻohana ai e hūnā iā lākou. Hoʻopili maʻamau kēia i ka hele ʻana i nā hoʻonohonoho app a i ʻole nā ​​​​koho a wehe i ke koho "huna".

I ka hopena, hiki i nā polokalamu huna ma nā kelepona Android ke kumu o ka huikau no nā mea hoʻohana he nui. Ma ka ʻimi ʻana i nā wahi like ʻole o kāu hāmeʻa, e like me ka drawer app, menu settings, a i ʻole ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻolaha ʻaoʻao ʻekolu, hiki iā ʻoe ke wehe i kēia mau polokalamu huna a loaʻa hou iā lākou. E hoʻomanaʻo i ka hoʻomaʻamaʻa makaʻala i ka wā e pili ana i nā polokalamu huna a e hoʻopaʻa mua i ka palekana o kāu kelepona.