I ka manawa hea ʻaʻole lele hou ka COVID?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi COVID-19 i nā kaiāulu ma ka honua holoʻokoʻa, ʻo kekahi o nā nīnau koʻikoʻi i ka noʻonoʻo o ka poʻe i ka wā ʻaʻole lākou e lele hou. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka manawa o ka contagiousness no ka poʻe e pale iā lākou iho a me nā poʻe ʻē aʻe mai ka laha ʻana o ka maʻi. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i ka wā ʻaʻole lele hou ka COVID-19 a pane i kekahi mau nīnau i nīnau pinepine ʻia.

He aha ke ʻano o ka lele ʻana?

ʻO ka maʻi lele e pili ana i ka hiki ke hoʻouna i kahi maʻi lele i nā poʻe ʻē aʻe. I ka hihia o COVID-19, ua manaʻo ʻia ka poʻe he maʻi lele ke hiki iā lākou ke hoʻolaha i ka maʻi i nā poʻe ʻē aʻe ma o nā kulu hanu, i hoʻokuʻu ʻia i ka wā e ʻuʻu ai, ʻāhuhi, kamaʻilio, a i ʻole hanu.

I ka manawa hea ka maʻi lele loa o COVID-19?

ʻO COVID-19 ka maʻi lele loa i ka wā hōʻailona ke loaʻa i nā poʻe nā hōʻailona e like me ke kuni, ka ʻū, a me ka pilikia o ka hanu. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka poʻe asymptomatic, ʻaʻole hōʻike i nā hōʻailona, ​​​​hiki ke hoʻolaha i ka maʻi. Ua hōʻike nā haʻawina e hiki i nā kānaka ke lele a hiki i ʻelua lā ma mua o ka ʻike ʻana o nā hōʻailona.

I ka manawa hea ʻaʻole lele hou ka COVID-19?

Wahi a nā Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hiki ke noʻonoʻo ʻia ka poʻe me nā hōʻailona COVID-19 maʻalahi ma hope o ka hala ʻana o nā lā he ʻumi mai ka hoʻomaka ʻana o nā hōʻailona. Eia hou, ua hele nā ​​kānaka ma kahi o 24 mau hola me ke kuni ʻole, me ka hoʻohana ʻole ʻana i nā lāʻau hōʻemi i ke kuni, a ua ʻike i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā hōʻailona ʻē aʻe.

No nā poʻe me nā hōʻailona COVID-19 koʻikoʻi a i ʻole ka poʻe immunocompromised, ʻoi aku ka lōʻihi o ka manawa lele. Ma ia mau hihia, ʻōlelo ʻia e kūkākūkā me nā limahana mālama ola no ke alakaʻi ʻana i ka wā palekana e hoʻopau i ka noho kaʻawale.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke lele inā hoʻāʻo au i ka maikaʻi no COVID-19?

A: ʻAe, hiki ke hoʻāʻo maikaʻi ʻole no COVID-19 akā e lele mau. ʻAʻole hiki i ka hoʻāʻo ʻana ke ʻike pono i ka maʻi maʻi, ʻoi aku ka maikaʻi i ka wā mua o ka maʻi.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o kaʻu hoʻokaʻawale ʻana inā ua pili au me kahi mea i hōʻike maikaʻi ʻia no COVID-19?

A: Inā pili ʻoe i kahi kanaka i hōʻike maikaʻi ʻia no COVID-19, pono ʻoe e hoʻokaʻawale no 14 mau lā, ʻoiai inā ʻoe e hoʻāʻo maikaʻi ʻole. ʻO kēia no ka mea hiki i ka maʻi maʻi ke hoʻomohala i ʻelua pule ma hope o ka hoʻolaha ʻana.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻōki i ka hoʻohana ʻana i ka mask ke ʻole wau e lele hou?

A: ʻAʻole, ʻo ka hoʻohana ʻana i ka mask a me ka hahai ʻana i nā hana pale ʻē aʻe, e like me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hoʻomaʻemaʻe lima maikaʻi a me ka mālama ʻana i ka mamao kino, he mea koʻikoʻi nō ia ma hope o kou lele ʻole ʻana. Kōkua kēia mau hana i ka pale ʻana i nā poʻe ʻē aʻe a hōʻemi i ka pilikia o ka loaʻa hou ʻana o ka maʻi.

I ka hopena, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ka wā ʻaʻole lele hou ka COVID-19 i mea nui no ka pale ʻana i ka laha ʻana o ka maʻi. ʻOiai ʻo ke alakaʻi maʻamau he ʻumi lā mai ka hoʻomaka ʻana o ka hōʻailona, ​​​​pono e noʻonoʻo i nā kūlana o kēlā me kēia kanaka a nīnau i nā limahana mālama ola no ka ʻōlelo aʻo pilikino. E hoʻomanaʻo, ʻoiai ʻaʻole ʻoe e lele hou, e hoʻomau i ka hahai ʻana i nā hana pale e mālama pono iā ʻoe iho a me nā poʻe ʻē aʻe.