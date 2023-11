I ka manawa hea i ho'ōki ai ʻo Walmart i ke kūʻai ʻana i ka iʻa?

Ma kahi neʻe kamahaʻo, ua hoʻolaha aku nei ka mea kūʻai nui Walmart ʻaʻole ia e kūʻai hou aku i nā iʻa ola ma kāna mau hale kūʻai. Ua haʻalele kēia hoʻoholo i nā mea kūʻai aku e noʻonoʻo nei i ke kumu i hana ai ka hui i kēia hoʻololi a me ke ʻano o ke ʻano o ke kūʻai ʻana iʻa ma Walmart.

ʻO ka hoʻoholo e hoʻōki i ke kūʻai ʻana i ka iʻa e hiki mai ana ma ke ʻano o ka hoʻoikaika mau ʻana o Walmart e hoʻopololei i kāna mau hana a nānā i kāna ʻoihana koʻikoʻi. ʻOiai ʻaʻole i hāʻawi ka ʻoihana i nā kikoʻī kikoʻī e pili ana i nā kumu ma hope o kēia neʻe ʻana, ua manaʻo ʻia ua hoʻoholo ʻia e hoʻokaʻawale i nā kumuwaiwai hou aʻe i nā wahi ʻē aʻe o ka ʻoihana i hōʻike i ka waiwai kiʻekiʻe.

No nā makahiki, he wahi kaulana ʻo Walmart no nā mea kūʻai aku e ʻimi nei e kūʻai i nā iʻa ola no kā lākou aquarium. ʻO ka loaʻa ʻana o nā ʻano iʻa like ʻole me nā kumukūʻai kūpono i lilo ai ʻo Walmart i kahi koho no ka nui o ka poʻe hoihoi iʻa. Eia nō naʻe, me kēia hoʻololi hou ʻana, pono nā mea kūʻai aku e ʻimi i nā wahi ʻē aʻe no kā lākou mau holoholona wai.

NPP:

Nīnau: No ke aha i ho'ōki ai ʻo Walmart i ke kūʻai ʻana i ka iʻa?

A: Ua hoʻoholo ʻo Walmart e hoʻōki i ke kūʻai ʻana i ka iʻa ma ke ʻano o kāna mau hoʻoikaika ʻana e kālele i kāna ʻoihana koʻikoʻi a hoʻokaʻawale i nā kumuwaiwai i nā wahi ʻoi aku ka maikaʻi.

Nīnau: Hiki iaʻu ke kūʻai aku i nā lako iʻa ma Walmart?

A: ʻAe, e kūʻai mau ana ʻo Walmart i nā lako iʻa e like me nā aquarium, kānana, a me nā meaʻai iʻa.

Nīnau: Ma hea wau e kūʻai ai i ka iʻa ola i kēia manawa?

A: Nui nā hale kūʻai ʻē aʻe, ma ka pūnaewele a me nā pōhaku lepo, e kūʻai aku ana i nā iʻa ola. ʻO nā hale kūʻai holoholona holoholona a me nā hale kūʻai aquarium kūikawā he mau koho maikaʻi.

Nīnau: E hoʻomaka hou anei ʻo Walmart e kūʻai iʻa?

A: ʻOiai ʻaʻole hāʻawi ʻo Walmart i kahi hōʻailona no ka hoʻohuli ʻana i kēia hoʻoholo, hiki i nā manawa a pau ke noʻonoʻo hou i ka wā e hiki mai ana.

ʻOiai ʻo ka hoʻoholo ʻana e hoʻōki i ke kūʻai ʻana i nā iʻa ola e hōʻeha paha i kekahi mau mea kūʻai aku, he mea nui e hoʻomanaʻo e hoʻomau ʻo Walmart i ka hāʻawi ʻana i kahi ākea o nā huahana a me nā lawelawe ʻē aʻe. E ʻike ʻia inā he hopena koʻikoʻi kēia neʻe ʻana i ka ʻoihana iʻa holoʻokoʻa, akā i kēia manawa, pono ka poʻe hoihoi iʻa e ʻimi i nā kumuwaiwai ʻē aʻe no kā lākou mau hoa kai.