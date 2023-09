Loaʻa ʻo Valve i ka hōʻoia ʻana i ka lekiō no ka papahana Lako Hou ma Korea Hema

ʻO Valve, ka hui pāʻani i ʻike ʻia no kāna mau papahana lako e like me ka Valve Index a me Steam Deck, ua loaʻa hou i ka hōʻoia lekiō ma South Korea no kahi hāmeʻa hou. ʻAʻole liʻiliʻi nā kikoʻī e pili ana i ka hāmeʻa, me ka ʻike wale nō i loaʻa ʻo ia he "mea uila haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa" e hana ana ma ka 5Ghz frequency band me ka hiki ʻole o LAN. Ua kapa ʻia ka hāmeʻa ʻo "1030," ma hope o ka hui inoa ʻana o nā huahana Valve mua e like me ka Valve Index (inoa hoʻohālike 1007) a me Steam Deck (model name 1010).

ʻOiai ʻo ka ʻike liʻiliʻi e waiho i kahi lumi no ka noʻonoʻo ʻana, ʻaʻole paha he mana hou kēia mea hou o ka Steam Deck, no ka mea he wikiwiki loa ia no ka hoʻonui ʻana i ka huahana. Manaʻo ka hapa nui o ka poʻe loea e hoʻi hou ana ʻo Valve i ka lewa maoli maoli me kahi headset VR ʻē aʻe. Aia nā hōʻailona e hōʻike ana i ka emi ʻana o ke kūʻai ʻana o Valve Index, i hui pū ʻia me nā hoʻolimalima hou ʻana no nā hui hāmeʻa ma Valve, e hōʻike ana aia paha kahi headset VR hou i ka hana.

ʻOiai ke hōʻike nei ka hōʻoia e kokoke ana ʻo Valve i ka hoʻomaka ʻana o kēia hāmeʻa hou, he mea nui ia e hoʻomaopopo he moʻolelo ʻo Valve i nā papahana shelving. Eia naʻe, hāʻawi ʻia i ka kūleʻa mua o kā lākou ʻoihana ʻoihana, ʻike paha kēia mea hou i ka mālamalama o ka lā.

I kēia manawa, ʻaʻohe ʻike kūhelu i hoʻokuʻu ʻia e Valve e pili ana i kēia mea hou. Eia nō naʻe, me ka pōkole pōkole ma waena o ka hōʻoia ʻana a me ka hoʻomaka ʻana no nā papahana hāmeʻa Valve mua, manaʻo paha mākou i kekahi mau nūhou i ka wā e hiki mai ana.

