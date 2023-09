ʻO Aditya-L1, ʻo ka Misiona Solar Hoʻolaʻa mua o India, neʻe kokoke i ka nānā ʻana i ka lā

Ua hoʻokō ʻia ka papahana lewa o India i kekahi mea nui ʻoiai ʻo Aditya-L1, ka misionari lā mua i hoʻolaʻa ʻia ma ka ʻāina, i hoʻokuʻu maikaʻi ʻia i ka lewa i ka lā 2 o Kepakemapa. a ke hoʻomākaukau nei no kāna neʻe hou ʻana ma ka lā 15 o Kepakemapa.

Ua hoʻokuʻu ʻia ka Aditya-L1 mai ka Satish Dhawan Space Center ma Sriharikota me ka hoʻohana ʻana i ka Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C57), kahi mea hana kaulana o ka Indian Space Research Organization (ISRO). Hiki mai kēia hoʻolaha ʻana he ʻumi mau lā ma hope o ka pae ʻana o Chandrayaan-3, ka misionari mahina o India, ma ka ʻāpana polar hema.

Hoʻolako ʻia me ʻehiku mau uku ʻokoʻa i hoʻomohala ʻia e ISRO a me nā ʻoihana hoʻonaʻauao, ua hoʻolālā ʻia ka Aditya-L1 e aʻo i ka lewa o ka Lā a me kona hopena i ka wā lewa. Hāʻawi kēia mau mea hana i ka ʻikepili koʻikoʻi e pili ana i nā ʻino magnetic solar a me kā lākou hopena i ke kaiapuni a puni ka Honua.

Aia i kēia manawa ma kahi orbit o 282 km x 40225 km, manaʻo ʻia ka mokulele e hōʻea i Lagrangian Point 1 (L1) i loko o ʻehā mahina. ʻO L1 kahi kiko ma waena o ka Honua a me ka Lā e hiki ai ke nānā mau i ka Lā. I ka manawa ma L1, e hoʻokomo ʻia ka Aditya-L1 i loko o kahi orbit halo, e hāʻawi ana i nā ʻepekema me ka hiki ʻole ke aʻo i ka Lā.

ʻO ka mikiona Aditya-L1 ka mea i hoʻokō nui ʻia no ka papahana ākea o India. ʻAʻole ia e hōʻike wale i ka hiki o ka ʻāina i ka ʻimi ʻana i ka lewa akā hāʻawi pū kekahi i ka ʻike honua o ka Lā a me kona hopena i ko kākou honua. Ma ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili e pili ana i nā hanana o ka lā, e kōkua ka Aditya-L1 i ka wānana ʻana i ka wā ākea a me kona hopena kūpono i nā hana satellite a me nā ʻōnaehana kamaʻilio.

