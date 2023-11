He aha ka manaʻo ma hope o ka logo Walmart?

Ua ʻike ʻia ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational ma ka honua holoʻokoʻa no kāna hōʻailona kūʻokoʻa. ʻO ka logo, kahi hoʻolālā wiwo ʻole a maʻalahi, paʻa i kahi manaʻo hohonu e hōʻike ana i nā waiwai a me nā makemake o ka hui. E noʻonoʻo kākou i ka moʻolelo ma hope o ka hōʻailona Walmart a wehe i kona ʻano nui.

Aia ka inoa ʻo Walmart i ka inoa o ka hui i kākau ʻia me nā leka polū. Hoʻopili ʻia nā leka, e hana ana i kahi laina mau e hōʻike ana i ka lokahi a me ka pilina. ʻO ke kala uliuli, pili pinepine me ka hilinaʻi a me ka hilinaʻi, hoʻoikaika ʻo Walmart i ka hoʻolako ʻana i nā huahana a me nā lawelawe maikaʻi i kāna mea kūʻai.

ʻO ka hōkū i ʻike ʻia ma luna o ka leka 'L' i ka hōʻailona ʻo ia paha ka mea hoihoi loa. Hōʻike ka hōkū i ka maikaʻi a me ka hana hou, e hōʻike ana i ka makemake o Walmart e lilo i alakaʻi i ka ʻoihana kūʻai. Hōʻike pū ia i ka misionari o ka hui e alakaʻi i nā mea kūʻai aku i kahi wā e hiki mai ana ma o ka hāʻawi ʻana iā lākou i nā ʻike kūʻai kūpono a maʻalahi.

NPP:

Nīnau: He aha ka momoku i hoʻohana ʻia ma ka logo Walmart?

A: ʻO ka poli i hoʻohana ʻia ma ka hōʻailona Walmart he ʻano ʻano hana maʻamau i kapa ʻia ʻo 'Walmart Font.' Ua hana kūikawā ʻia no ka ʻoihana e mālama i kahi ʻano inoa like ʻole a ʻike ʻia.

Nīnau: Ua like ke ʻano o ka logo Walmart?

A: ʻAʻole, ua hoʻololi ʻia ka logo Walmart mai ka hoʻomaka ʻana o ka hui i ka makahiki 1962. ʻO ka logo o kēia manawa, i hoʻokomo ʻia i ka makahiki 2008, ʻo ia ka hopena o ka hoʻolālā hou ʻana i manaʻo e hoʻololi i ka brand me ka mālama ʻana i kāna mau kumu waiwai.

Nīnau: No ke aha i koho ai ʻo Walmart i ka uliuli i kona kala mua?

A: Pili pinepine ʻia ʻo Blue me ka hilinaʻi, ka hilinaʻi, a me ka ʻoihana. Ua koho ʻo Walmart i ka uliuli i kona waihoʻoluʻu mua e haʻi i kēia mau ʻano i kāna mau mea kūʻai aku, e hoʻoikaika ana i kāna kūpaʻa i ka hoʻolako ʻana i nā huahana a me nā lawelawe maikaʻi.

I ka hopena, ʻoi aku ka nui o ka logo Walmart ma mua o kahi hiʻohiʻona ʻike o ka hui. Hoʻokomo ia i nā waiwai o Walmart o ka lokahi, hilinaʻi, a me ka maikaʻi. ʻO nā leka wiwo ʻole, uliuli a me ka hōkū e hōʻike ana i ka hoʻokō ʻana o ka ʻoihana i ka hāʻawi ʻana i nā ʻike kūʻai kūʻai kūpono a me nā mea hou. He mea hoʻomanaʻo ka logo i ka hana a Walmart e launa pū me nā mea kūʻai aku a alakaʻi iā lākou i kahi wā e hiki mai ana.