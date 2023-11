He aha ka maikaʻi ʻo Walmart a i ʻole Amazon?

I ka honua o ka hale kūʻai, kū kiʻekiʻe ʻelua kanaka nunui: Walmart a me Amazon. Ua hoʻololi nā hui ʻelua i ke ala a mākou e kūʻai ai, e hāʻawi ana i ka maʻalahi a me nā kumukūʻai hoʻokūkū. Akā ʻo wai ka mea ʻoi aku ka maikaʻi? E noʻonoʻo kākou i nā kikoʻī a hoʻohālikelike i kēia mau mea kūʻai behemoth.

Hōʻoluʻolu: I ka hiki ʻana i ka ʻoluʻolu, alakaʻi ʻo Amazon. Me nā kaomi liʻiliʻi, hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā mea āpau i kou puka i loko o nā lā, a i ʻole mau hola ma kekahi mau wahi. Loaʻa i nā lālā Amazon Prime nā pōmaikaʻi hou e like me ka hoʻouna manuahi ʻelua lā a me ke komo ʻana i kahi waihona nui o ka streaming ʻike. ʻO Walmart, ma kekahi ʻaoʻao, hāʻawi i ke kūʻai pūnaewele me ke koho o ka ʻohi hale kūʻai, akā ʻaʻole hiki ke hoʻohālikelike i ka wikiwiki a me nā ʻano like ʻole o Amazon.

Pricing: Uaʻike lōʻihiʻiaʻo Walmart no kona mau kumukūʻai haʻahaʻa, e hāʻawi ana i kahi ākea o nā huahana i nā kumukūʻai kūpono. Hiki i kā lākou mau hale kūʻai kino ke hoʻohālikelike i nā kumukūʻai a loaʻa nā makana maikaʻi loa. Hāʻawi pinepine ʻo Amazon i nā kumukūʻai hoʻokūkū, ʻoi aku hoʻi no nā mea uila a me nā mea hale. Hoʻohui ʻia, ʻae kā lākou mākeke i nā mea kūʻai aku ʻekolu e hāʻawi i nā huahana ma nā kumukūʻai like ʻole, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku i nā koho.

Koho Huahana: ʻO ka koho nui o nā huahana a Amazon he paʻakikī ke lanakila. Mai nā puke a i nā mea uila, nā lole a i nā mea kūʻai, loaʻa iā lākou nā mea a pau. Hāʻawi pū kā lākou wahi kūʻai i kahi kahua no nā ʻoihana liʻiliʻi e hiki i kahi lehulehu ākea. ʻO Walmart, ʻoiai he nui nā huahana, ʻaʻole hiki ke hoʻohālikelike i nā ʻano like ʻole i hāʻawi ʻia e Amazon.

Lawelawe mea kūʻai mai: He kūlana ikaika ko Walmart me kāna mau hale kūʻai kino, e ʻae ana i nā mea kūʻai aku e launa pū me nā limahana. Loaʻa iā lākou kahi inoa no ka lawelawe mea kūʻai aku maikaʻi loa. Ma kekahi ʻaoʻao, hāʻawi ʻo Amazon i ke kākoʻo o ka mea kūʻai aku 24/7 ma o ke kelepona, leka uila, a me ke kamaʻilio ola. ʻO kā lākou mea kūʻai-centric hoʻokokoke a me ka hassle-free hoʻihoʻi kulekele ua loaʻa iā lākou kahi kumu kūʻai kūpaʻa.

NPP:

Nīnau: He aha ka mākeke?

A: ʻO kahi mākeke kahi kahua pūnaewele kahi e hiki ai i nā mea kūʻai aku ke papa inoa a kūʻai aku i kā lākou huahana.

Nīnau: He aha ka Amazon Prime?

A: He lawelawe kau inoa ʻo Amazon Prime e hāʻawi ana i nā pono like ʻole, me ka hoʻouna manuahi ʻelua lā, ke komo ʻana i ka ʻike streaming, a me nā mea hou aku.

Nīnau: Hiki iaʻu ke kūʻai ma Walmart ma ka pūnaewele?

A: ʻAe, hāʻawi ʻo Walmart i ke kūʻai pūnaewele me ke koho o ka ʻohi hale kūʻai a i ʻole ka lawe ʻana i ka home.

I ka hopena, loaʻa iā Walmart a me Amazon ko lākou ikaika. Inā makemake ʻoe i ka ʻoluʻolu a me kahi koho nui o nā huahana, ʻo Amazon ke ala e hele ai. Eia nō naʻe, inā makemake ʻoe i ka hiki ke hoʻohālikelike i nā kumukūʻai ma ka hale kūʻai a mahalo i ka lawelawe mea kūʻai aku maikaʻi loa, ʻo Walmart paha ke koho maikaʻi loa. ʻO ka hope loa, e iho ka hoʻoholo i nā makemake pilikino a me nā mea nui.