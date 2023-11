He aha ka hōʻailona mua o Walmart?

I ka honua o nā hale kūʻai, he kuleana koʻikoʻi nā logos i ka hoʻokumu ʻana i ka ʻike a me ka ʻike ʻana o kahi brand. ʻO Walmart, kekahi o nā kaulahao kūʻai nui loa a kūleʻa i ka honua holoʻokoʻa, ua hele i loko o nā loli logo i nā makahiki. Eia nō naʻe, paʻa kona logo kumu i kahi kūlana kūikawā i ka mōʻaukala o ka hui.

Ka Hanau o Walmart

Ua hoʻokumu ʻia ʻo Walmart e Sam Walton ma 1962 ma Rogers, Arkansas. Ua hoʻomaka ka hui ma ke ʻano he hale kūʻai kūʻai liʻiliʻi, e manaʻo ana e hoʻolako i nā mea kūʻai aku i nā huahana maikaʻi ma nā kumukūʻai kūpono. I ka hoʻomaka ʻana o Walmart e hoʻonui wikiwiki, ua pono e hana i kahi hōʻailona e hōʻike pono i ka brand.

Ka Logou Mua

ʻO ka logo kumu mua o Walmart, i hoʻokomo ʻia i ka makahiki 1962, ua hōʻike ʻia kahi hoʻolālā maʻalahi akā ʻokoʻa. Aia i loko o ka logo ka huaʻōlelo "Walmart" i kākau ʻia me nā huaʻōlelo wiwo ʻole a me ka hyphen e hoʻokaʻawale ana iā "Wal" a me "Mart." He uliuli ka nui o na hua, a he ulaula ka hyphen. ʻO kēia hui kala, me ka typography maʻemaʻe a pololei, hōʻike i ka hilinaʻi a me ka hilinaʻi i nā mea kūʻai aku.

Hoʻomaka o ka Logo

I loko o nā makahiki, ua hoʻololi ʻia ka logo o Walmart no ka mālama ʻana i nā manawa loli a hōʻike i ka ulu ʻana o ka hui. I ka makahiki 1964, ua wehe ʻia ka hyphen, a ua hoʻololi iki ʻia ka font. Ua hoʻomau ʻia ka hoʻololi ʻana o ka logo, me nā hoʻololi liʻiliʻi i ka typography a me ka palette kala, a hiki i ka makahiki 2008 i ka wā i hoʻokomo ai ka mea kūʻai nui i kāna hōʻailona o kēia manawa.

NPP

Nīnau: No ke aha i hoʻololi ai ʻo Walmart i kāna hōʻailona?

A: Hoʻololi pinepine ʻia ka hōʻailona no ka hoʻololi ʻana i ke kiʻi o kahi brand, hōʻike i kona ulu ʻana, a i ʻole e hoʻololi i nā ʻano hoʻolālā o kēia manawa. Ua alakaʻi ʻia nā hoʻololi logo o Walmart e nā kumu like.

Nīnau: Pehea ke ʻano o ka logo Walmart o kēia manawa?

A: Hōʻike ka hōʻailona o Walmart i kēia manawa i ka inoa o ka hui ma nā leka liʻiliʻi, me kahi hōʻailona starburst e pani ana i ka hyphen. He uliuli a melemele ka logo, e hōʻike ana i ka hilinaʻi, ka hilinaʻi, a me ka manaʻolana.

Nīnau: Ke hoʻohana mau ʻia nei ka logo Walmart mua i kēia lā?

A: ʻAʻole, ʻaʻole hoʻohana hou ka logo kumu. Eia nō naʻe, he ʻāpana koʻikoʻi ia o ka mōʻaukala o Walmart a lilo ia i mea hoʻomanaʻo no ka hoʻomaka haʻahaʻa o ka hui.

Nīnau: Pehea ka nui o ka logo no kahi brand?

A: He mea koʻikoʻi ka hōʻailona no ka ʻike ʻana i ka brand a me ka hoʻokumu ʻana i ka ʻike o kahi brand. Kōkua ia i nā mea kūʻai aku e ʻike a hoʻokaʻawale i kahi ʻoihana mai kāna mau mea hoʻokūkū.

I ka hopena, ʻo ka logo kumu mua o Walmart, me kāna typography wiwo ʻole a me ka hui kala ʻokoʻa, i hana nui i ka hoʻokumu ʻana i ka ʻike o ka brand i kona mau makahiki mua. ʻOiai ua ulu ka logo i ka manawa, he hōʻailona ia o ka huakaʻi a Walmart mai kahi hale kūʻai kūʻai liʻiliʻi a i kahi hale kūʻai kūʻai honua.