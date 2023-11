He aha ka hōʻailona kahiko o Walmart?

Ma kahi hoʻolaha hou, ua wehe ʻo Walmart i kahi hōʻailona hou, e hōʻailona ana i kahi loli nui mai kāna hoʻolālā mua. ʻO ka hōʻailona hou, e hōʻike ana i kahi hiʻohiʻona hou a maʻalahi hoʻi, ua hoʻoulu i ka hoihoi i waena o nā mea kūʻai e pili ana i ka logo kahiko o ka hui a me nā kumu o ka loli.

He aha ke ʻano o ka hōʻailona kahiko o Walmart?

ʻO ka hōʻailona kahiko o Walmart, i hoʻohana ʻia no nā makahiki he 30, he hoʻolālā wiwo ʻole a hōʻailona e hōʻike ana i ka inoa o ka hui ma nā leka nui. Ua kāhiko ʻia nā leka me kahi hyphen polū e hoʻokaʻawale ana i nā syllables "Wal" a me "Mart." Hoʻokomo ʻia ka hyphen i loko o kahi starburst melemele, e hāʻawi ana i ka logo i kahi hiʻohiʻona ʻokoʻa a ʻike ʻia.

No ke aha i hoʻololi ai ʻo Walmart i kāna hōʻailona?

ʻO ka hoʻoholo e hoʻololi i ka logo i alakaʻi ʻia e ka makemake o Walmart e hoʻololi i kāna kiʻi brand a hoʻololi i ka ʻāina kūʻai kūʻai e ulu nei. Hōʻike ka hōʻailona hou i ka hoʻokō ʻana o ka ʻoihana i ka hana hou a me kona manaʻo i ka hāʻawi ʻana i kahi ʻike kūʻai maʻemaʻe no nā mea kūʻai aku ma ka hale kūʻai a ma ka pūnaewele.

He aha ka hōʻailona hou?

Hōʻike ka logo hou i kahi hoʻolālā liʻiliʻi loa, me ka inoa o ka hui ma kahi font maʻemaʻe a maʻalahi. Ua wehe ʻia ka hyphen a me ka starburst, e hāʻawi ana i ka logo i kahi hiʻohiʻona maʻalahi a me ka nānā hou. Ke manaʻo nei ka hoʻolālā hou e hōʻike i ka hilinaʻi, ka hilinaʻi, a me ka hiki ke komo, e hoʻohālikelike me ka misionari a Walmart e hana maʻalahi a maʻalahi hoʻi i kāna mau mea kūʻai.

He aha ka hopena o ka logo hou?

Manaʻo ʻia ka hōʻailona hou e loaʻa ka hopena maikaʻi i ka manaʻo o ka brand Walmart. Ma ka hōʻoluʻolu ʻana i kona ʻike maka, manaʻo ʻo Walmart e huki i nā mea kūʻai aku me ka mālama ʻana i kāna kumu kūpaʻa. Hōʻike ka hōʻailona hōʻano hou i ka hoʻokō ʻana o ka ʻoihana e noho pili i kahi ʻāina kūʻai wikiwiki e loli a hoʻonoho iā ia ma ke ʻano he manaʻo noʻonoʻo i mua a me ka mea kūʻai aku.

I ka hopena, ua hoʻololi ʻia ka hōʻailona kahiko o Walmart, me kāna hyphen polū ʻokoʻa a me ka starburst melemele, e kahi hoʻolālā liʻiliʻi a me kēia manawa. Hōʻike ka logo hou i ko Walmart kūpaʻa i ka hana hou a me ka ʻoluʻolu o nā mea kūʻai aku. Me kēia hoʻololi, manaʻo ʻo Walmart e hoʻoikaika i kāna kiʻi brand a hoʻopiʻi i ka lehulehu ākea ma ka mākeke kūʻai hoʻokūkū.