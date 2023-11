No ke aha i hana mua ʻia ai ʻo Walmart?

I loko o ke ao holoʻokoʻa o ka hale kūʻai, ua puka mai ʻo Walmart ma ke ʻano he behemoth, me kāna hōʻailona polū a melemele e hoʻonani ana i nā hale kūʻai he nui ma ka honua. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe i ka mea i hana mua ʻia ai ʻo Walmart? E hele kāua i ke ala hoʻomanaʻo no ka wehe ʻana i ke kumu o kēia pilikua hale kūʻai.

Ka Hanau o Walmart

Ua hoʻokumu ʻia ʻo Walmart e Sam Walton ma 1962. Ua wehe ka hale kūʻai Walmart mua i kona mau puka ma Rogers, Arkansas, me kahi misionari maʻalahi: e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i nā huahana kiʻekiʻe i nā kumukūʻai kūpono. Ua noʻonoʻo ʻo Walton i kahi hale kūʻai e mālama i nā pono o kēlā me kēia lā, e hāʻawi ana i kahi ākea o nā waiwai ma lalo o hoʻokahi hale.

ʻO ka hopena Walmart

I ka hoʻonui ʻana o Walmart, ua hoʻololi ʻo ia i ka ʻoihana kūʻai me kāna kumu hoʻohālike ʻoihana. Ma o ka hoʻohana ʻana i ka ʻoihana waiwai a me ka hoʻokō ʻana i ka hoʻokele kaulahao lako, ua hiki iā Walmart ke mālama i nā kumukūʻai haʻahaʻa a huki i kahi waihona mea kūʻai nui. ʻO kēia hoʻolālā, i kapa ʻia ʻo "Walmart effect," i hoʻopau i nā hana kūʻai kūʻai kuʻuna a hoʻonoho i kahi kūlana hou no ka ʻoihana.

NPP

Nīnau: He aha ka ʻoihana waiwai?

A: E pili ana nā ʻoihana hoʻokele waiwai i nā pono kumukūʻai e hiki ke loaʻa i nā ʻoihana ma o ka hoʻonui ʻana i kā lākou pae hana. Ke hoʻonui nei nā ʻoihana i nā waiwai, hiki iā lākou ke hoʻolaha i kā lākou mau kumukūʻai paʻa ma luna o kahi huahana ʻoi aku ka nui, e hopena i nā kumukūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa no kēlā me kēia ʻāpana.

Nīnau: He aha ke ʻano o ka hoʻokele chain supply?

A: Hoʻopili ka hoʻokele kaulahao lako i ka hoʻonohonoho ʻana a me ka hoʻonui ʻana i nā hana like ʻole, e like me ka ʻimi ʻana, ka hana ʻana, a me ka hāʻawi ʻana, e hōʻoia i ka holo mālie o nā waiwai mai nā mea hoʻolako i nā mea kūʻai aku. Hiki i ka hoʻokele waiwai hoʻolako kūpono ke alakaʻi i ka mālama kālā, hoʻomaikaʻi i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku, a hoʻonui i ka loaʻa kālā.

Walmart i kēia lā

I kēia lā, ua lilo ʻo Walmart i inoa ʻohana, me nā hale kūʻai ʻoi aku o 11,000 ma 27 mau ʻāina. Ua hoʻololi ʻo ia i kāna mau makana ma mua o ke kūʻai aku ʻana, e komo i nā wahi e like me ka e-commerce, ka lawe ʻana i nā hale kūʻai, a me ka mālama olakino. ʻOiai ʻo kona ulu nui ʻana, hoʻomau mau ʻo Walmart i kāna misionari mua e hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā huahana kūpono.

I ka hopena, ua hana mua ʻia ʻo Walmart e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i kahi ākea o nā huahana i nā kumukūʻai kūpono. Ma o kāna ʻano hoʻohālike ʻoihana hou a me ka hoʻokō ʻana i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku, ua hoʻololi ʻo Walmart i ka ʻoihana kūʻai aku a hoʻomau i ka mana nui i ka mākeke honua.