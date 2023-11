He aha ka inoa mua o Walmart?

Ma ke aupuni o nā mea kūʻai nui, kū kiʻekiʻe ʻo Walmart e like me kekahi o nā inoa i ʻike ʻia i ka ʻoihana. Me kāna mau hale kūʻai ākea a me nā makana huahana like ʻole, ua lilo ia i inoa hale no nā miliona o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe i ka inoa ʻo Walmart i kona wehe mua ʻana i kona mau puka? E noʻonoʻo kākou i ka mōʻaukala o kēia behemoth hale kūʻai a wehe i kona hoʻomaka haʻahaʻa.

ʻO Walmart, e like me kā mākou i ʻike ai i kēia lā, ʻaʻole i kāhea mau ʻia e kēlā inoa. Ua hoʻokumu ʻia ka hui e Sam Walton ma 1962 a ua kapa ʻia ʻo "Walton's Five and Dime." Hōʻike kēia inoa i ka manaʻo o ka hale kūʻai e hāʻawi i kahi ākea o nā huahana i nā kumukūʻai kūpono. Ua wehe ʻia ka hale kūʻai mua ma Rogers, Arkansas, a loaʻa koke ka kaulana i waena o nā mea kūʻai kūloko.

I ka hoʻonui ʻana o ka ʻoihana a ua wehe ʻia nā hale kūʻai hou aku, ua ʻike ʻo Sam Walton i ka pono o ka hoʻololi ʻana i ka branding. I ka makahiki 1969, ua kapa hou ʻia ka hui ʻo "Walmart." ʻO ka inoa hou he hui pū ʻana o "Walton" a me "Mart," kahi pōkole maʻamau no nā hale kūʻai ʻoihana i kēlā manawa. Hōʻike kēia hoʻololi i ka ʻike o ka hui e lilo i mea kūʻai kūʻai aupuni me ka nānā ʻana i ke kumu kūʻai hoʻemi.

NPP:

Nīnau: No ke aha i hoʻololi ai ʻo Sam Walton i ka inoa o ka hui?

A: Ua hoʻololi ʻo Sam Walton i ka inoa o ka hui iā Walmart e hōʻike i kona makemake e lilo i mea kūʻai kūʻai aupuni a e hoʻoikaika i kāna kūpaʻa e hāʻawi i nā kumukūʻai hoʻemi.

Nīnau: I ka manawa hea i wehe ʻia ai ka hale kūʻai Walmart mua?

A: Ua wehe ʻia ka hale kūʻai Walmart mua ma 1962 ma Rogers, Arkansas.

Nīnau: He aha ka manaʻo o "Mart" ma ka inoa ʻo Walmart?

A: ʻO "Mart" kahi pōkole maʻamau no nā hale kūʻai. Ma ka pōʻaiapili o Walmart, hōʻike ia i ka manaʻo o ka ʻoihana i ka hāʻawi ʻana i kahi ākea o nā huahana.

Nīnau: Pehea i ulu ai ʻo Walmart mai kona hoʻomaka haʻahaʻa?

A: Ua ulu aʻe ʻo Walmart ma o ka hui pū ʻana o ka hoʻonui hoʻolālā, ka hoʻokele waiwai hoʻolako kūpono, a me ka nānā mau ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa. Ua wehe mālie ka hui i nā hale kūʻai hou aʻe ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa a hoʻonui i ka honua.

I kēia lā, ua lilo ʻo Walmart i ʻoihana kūʻai nui honua me nā tausani o nā hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa. Ua like kona inoa me ka maʻalahi, affordability, a me kahi koho nui o nā huahana. ʻOiai ʻo kona hoʻomaka haʻahaʻa e like me Walton's Five and Dime he mea hoʻomanaʻo mamao loa ia, ke ola nei ka hoʻoilina o ko Sam Walton hihiʻo ma ke aupuni kūʻai ʻo Walmart.