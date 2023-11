He aha ka hale kūʻai nui ma mua o Walmart?

I ka honua o ka hale kūʻai, liʻiliʻi nā inoa i paʻa i ka mana a me ka mana e like me Walmart. Me kona mau hale kūʻai ākea a me nā kumukūʻai hiki ʻole ke hoʻohālikelike ʻia, ua like ia me nā hale kūʻai pahu nui. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe i ka mea i hiki mai ma mua o Walmart? He aha ka hale kūʻai nui i hoʻomalu i ka ʻāina kūʻai ma mua o ka piʻi ʻana o kēia kanaka pilikua? E hele kāua ma ke ala hoʻomanaʻo a e ʻimi i ka mōʻaukala o ka ʻoihana kūʻai.

Ma mua o ka piʻi ʻana o ka meteoric o Walmart i ka mana, ua noho aliʻi ʻo Sears. Hoʻokumu ʻia ma 1886 e Richard Warren Sears lāua ʻo Alvah Curtis Roebuck, ua lilo koke ʻo Sears i inoa ʻohana ma waena o ʻAmelika. Me kāna papa helu leka uila a me nā hale kūʻai ʻoihana, hāʻawi ʻo Sears i nā ʻano huahana like ʻole, mai nā lole a me nā mea hana i nā mea hana a me nā lako. Ua hoʻololi ʻo ia i ka ʻoihana kūʻai ma o ka lawe ʻana i kahi koho nui o nā waiwai i ka puka o nā mea kūʻai aku.

Ua hoʻomau maikaʻi ʻia ka kūleʻa o Sears a hiki i ke kenekulia 20, me kāna mau hale kūʻai keʻena i lilo i mea koʻikoʻi i nā kaiāulu ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Eia naʻe, i ka ulu ʻana o ka ʻāina kūʻai, ua hakakā ʻo Sears e hoʻololi. ʻO ka piʻi ʻana o ka e-commerce a me ka hoʻololi ʻana i nā makemake o nā mea kūʻai aku i hana nui i ka mea kūʻai aku ikaika. Ma 2018, ua waiho ʻo Sears no ka panakalupa, e hōʻailona ana i ka hopena o kahi au.

NPP:

Nīnau: He aha ka hale kūʻai pahu nui?

A: ʻO kahi hale kūʻai pahu pahu nui e pili ana i kahi hale kūʻai kūʻai nui e hāʻawi maʻamau i kahi ākea o nā huahana, pinepine i nā kumukūʻai hoʻemi. Hōʻike ʻia kēia mau hale kūʻai e ko lākou nui nui a me nā waihona waiwai nui.

Nīnau: He aha ka hale kūʻai?

A: ʻO ka hale kūʻai ʻoihana he hale kūʻai kūʻai e kūʻai aku ana i nā ʻano huahana like ʻole i hoʻonohonoho ʻia i loko o nā keʻena a i ʻole nā ​​ʻāpana like ʻole. Hāʻawi maʻamau kēia mau hale kūʻai i nā lole, nā lako, nā waiwai home, a me nā mea kūʻai aku ma lalo o hoʻokahi hale.

Nīnau: He aha ka e-commerce?

A: E-commerce, pōkole no ke kālepa uila, pili i ke kūʻai ʻana a kūʻai aku i nā waiwai a me nā lawelawe ma ka pūnaewele. Hāʻawi ia i nā mea kūʻai aku e kūʻai aku ma ka pūnaewele a loaʻa nā huahana i hāʻawi ʻia i ko lākou puka, e hoʻopau ana i ka pono o nā hale kūʻai kino.

Ke noʻonoʻo nei mākou i ka ʻāina kūʻai o ka wā i hala, ʻike maopopo ʻo Sears ka hale kūʻai nui i lanakila ma mua o ka piʻi ʻana o Walmart i ka mana. ʻOiai ua lilo ʻo Walmart i ʻoihana kūʻai pilikua a mākou i ʻike ai i kēia lā, he mea nui e hoʻomanaʻo i nā paionia i hoʻokaʻawale i ke ala no kona kūleʻa. Ke ulu mau nei ka ʻoihana kūʻai, a ke nānā nei mākou i ka wā e hiki mai ana, ʻo ka manawa wale nō e hōʻike i ka hale kūʻai nui e hiki mai ana.