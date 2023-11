ʻO wai ka inoa ʻo Sam's Club ma mua?

I ka honua o ka hale kūʻai, aia kekahi mau inoa i like me ka maikaʻi, ka waiwai, a me ka maʻalahi. ʻO kekahi o ia inoa ʻo Sam's Club, kahi hui hale kūʻai lālā kaulana wale nō e hāʻawi ana i nā ʻano huahana like ʻole ma nā kumukūʻai hoʻokūkū. Akā, ua noʻonoʻo paha ʻoe i ke kapa ʻana o kēia pilikua hale kūʻai ma mua o kona ʻike ʻia ʻana ʻo Sam's Club? E noʻonoʻo kākou i ka moʻolelo o kēia pilikua hale kūʻai a wehe i kona inoa kumu.

Ma mua o kona lawe ʻana i ka inoa Sam's Club, ua ʻike ʻia kēia kaulahao kūʻai ʻo Sam's Wholesale Club. Hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1983 e ka mea hoʻokumu ʻo Walmart ʻo Sam Walton, ua manaʻo mua ʻia ka hale kūʻai hale e mālama i nā mea nona nā ʻoihana liʻiliʻi a hāʻawi iā lākou i kahi ala kūpono e kūʻai ai i nā waiwai ma ka nui. Eia naʻe, ua loaʻa koke ka kaulana i waena o nā mea kūʻai aku hoʻokahi, e alakaʻi ana i kona hoʻololi ʻana i hale kūʻai kūʻai lālā.

N: No ke aha i hoʻololi ai ʻo Sam's Wholesale Club i kona inoa i Sam's Club?

A: ʻO ka hoʻoholo e hoʻokuʻu i ka huaʻōlelo "Wholesale" mai kona inoa i hana ʻia e hōʻike i ke kumu kūʻai o ka hale kūʻai. I ka ulu ʻana o ka kaulana o ka hui hale kūʻai ma waena o nā mea kūʻai aku, ua ʻike ʻia ka hoʻololi ʻana o ka inoa ma ke ʻano he ala e hoʻopiʻi ai i ka lehulehu ākea.

Nīnau: I ka manawa hea i lilo ai ʻo Sam's Wholesale Club i hui ʻo Sam?

A: Ua hoʻololi ʻia ka inoa i ka makahiki 1987, ʻehā mau makahiki ma hope o ka hoʻomaka ʻana o ka hui hale kūʻai. Mai ia manawa, ua like ka inoa ʻo Sam's Club me nā huahana maikaʻi, nā kumukūʻai nui, a me kahi koho ākea.

Nīnau: Aia kekahi mau hoʻololi koʻikoʻi ʻē aʻe i hana ʻia i ka wā o ka hoʻololi ʻana mai Sam's Wholesale Club i Sam's Club?

A: Me ka hoʻololi ʻana i ka inoa, ua hana ʻo Sam's Club i kahi kaʻina hana hou. Ua hoʻokomo ka hui i kahi hōʻailona hou a hōʻano hou i kāna hoʻolālā hale kūʻai e hoʻonui i ka ʻike kūʻai no kāna mau lālā.

Nīnau: Pehea ka ulu ʻana o Sam's Club mai kona hoʻomaka ʻana?

A: I loko o nā makahiki, ua hoʻonui ʻo Sam's Club i kāna mau makana huahana, hoʻolauna i nā lawelawe hou, a ʻae i ka ʻenehana e hoʻokō i nā pono loli o kāna mau lālā. I kēia lā, hāʻawi ia i nā ʻano huahana like ʻole, me nā mea kūʻai, nā mea uila, nā lako, a me nā mea hou aku.

I ka hopena, ua hele lōʻihi ka Sam's Club, ka mea i kapa mua ʻia ʻo Sam's Wholesale Club, mai kona hoʻomaka ʻana. Mai ka ʻai mua ʻana i ka poʻe nona nā ʻoihana liʻiliʻi a hiki i ka lilo ʻana i wahi huakaʻi no nā mea kūʻai pākahi, ua hoʻololi maikaʻi kēia ʻoihana kūʻai nui i ka ʻāina kūʻai e ulu nei me ka mālama ʻana i kāna kūpaʻa i ka hāʻawi ʻana i nā huahana maikaʻi i nā kumukūʻai hoʻokūkū.