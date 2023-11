He aha ka lāʻau lapaʻau i kū i ka makahiki 70?

He aha ke kano i hooki i ka makahiki 70?

I ka makahiki 1970, he hana koʻikoʻi i ka hoʻopau ʻana i kekahi o nā maʻi make loa i ka mōʻaukala kanaka. ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi, i hoʻokumu ʻia e ka maʻi variola, ua hoʻopilikia i ke kanaka no nā keneturia, a ua hoʻolaha nui ʻia ka maʻi, ka ʻino, a me ka make. Eia nō naʻe, mahalo i ka hoʻoikaika pau ʻole o nā ʻepekema a me nā limahana mālama ola kino, ua hoʻolaha ʻia ka maʻi maʻi liʻiliʻi i ka makahiki 1980 e ka World Health Organization (WHO). E noʻonoʻo kākou i nā kikoʻī o kēia lāʻau lapaʻau kupaianaha a me kona hopena.

Ua hoʻomohala ʻia ka maʻi maʻi maʻi liʻiliʻi, ʻo ia hoʻi ʻo ka vaccinia vaccine, i ka hopena o ke kenekulia 18 e Edward Jenner, he kauka Pelekane. Ua hoʻohana ka lāʻau lapaʻau i kahi maʻi maʻi pili i kapa ʻia ʻo vaccinia, kahi i hoʻolako i ka pale ʻana i ka maʻi liʻiliʻi. Ma ka hoʻokomo ʻana i kahi ʻano nāwaliwali o ka maʻi maʻi vaccinia i loko o ke kino, e ʻike a hoʻopau ka ʻōnaehana pale iā ia, me ka hoʻomohala ʻana i kahi pale kūʻē i ka maʻi variola.

Ua ʻike ʻia ka kūleʻa o ka lāʻau lapaʻau i ka makahiki 1970 i ka wā i hoʻokumu ai ka WHO i kahi hoʻolaha hoʻomaʻemaʻe liʻiliʻi liʻiliʻi honua. Ua hoʻokō ʻia nā hoʻoikaika ʻana i ka lāʻau lapaʻau ma nā ʻāina i hoʻomau ʻia ka maʻi maʻi maʻi, e alakaʻi ana i ka emi nui o nā hihia. ʻO ka maʻi maʻi liʻiliʻi hope loa i ʻike ʻia ma Somalia i ka makahiki 1977, a me ka ʻole o nā hihia hou i hōʻike ʻia ma hope mai, ua ʻōlelo ʻia ua hoʻopau ʻia ka maʻi ma hope o ʻekolu mau makahiki.

NPP:

Nīnau: Ke hoʻohana mau ʻia nei ka lāʻau maʻi puupuu liʻiliʻi i kēia lā?

A: Ma hope o ka hoʻopau ʻia ʻana o ka maʻi maʻi liʻiliʻi, ua hoʻopau ʻia ka hoʻomaʻamaʻa maʻamau i ka maʻi ma ka honua holoʻokoʻa. Eia nō naʻe, mālama ʻia nā liʻiliʻi liʻiliʻi o ka maʻi maʻi i loko o nā hale hana no ka noiʻi ʻana a ma ke ʻano he mea mālama.

Nīnau: Aia kekahi hopena ʻaoʻao o ka lāʻau kanulau liʻiliʻi?

A: E like me nā lāʻau lapaʻau, hiki ke loaʻa nā hopena ʻaoʻao i ka maʻi maʻi puupuu liʻiliʻi. ʻO nā hopena maʻamau, ʻo ia ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ke kuni, a me ka ʻeha kino. I nā hihia koʻikoʻi, hiki ke loaʻa nā pilikia koʻikoʻi, e like me nā hopena maʻi koʻikoʻi a i ʻole nā ​​maʻi.

Nīnau: No ke aha i koho ʻia ai ka liʻiliʻi no ka hoʻopau ʻana?

A: Ua koho ʻia ka maʻi maʻi liʻiliʻi no ka hoʻopau ʻana ma muli o nā kumu he nui, ʻo ia hoʻi ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau kūpono, ka nele o nā waihona holoholona, ​​​​a me nā hōʻailona ʻike ʻia o ka maʻi, i maʻalahi ka ʻike ʻana a me ka loaʻa ʻana o nā maʻi maʻi.

Ke kū nei ka lāʻau maʻi puupuu liʻiliʻi ma ke ʻano he hōʻike i ka mana o ka lāʻau lapaʻau i ka hakakā ʻana i nā maʻi make. ʻO ka holomua o ka hoʻopau ʻana i ka maʻi maʻi liʻiliʻi he mea ia e hoʻomanaʻo ai i ke koʻikoʻi o ka hoʻomau ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana i ka pale ʻana i ke ala hou ʻana o nā maʻi lele ʻē aʻe. ʻOiai ʻo ka maʻi liʻiliʻi he maʻi o ka wā i hala, ʻo nā haʻawina i aʻo ʻia mai kona hoʻopau ʻia ʻana e hoʻomau i ka hoʻolālā ʻana i nā hoʻolālā olakino lehulehu ma ka honua holoʻokoʻa.