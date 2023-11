He aha ka lāʻau lapaʻau e mau ana i 25 mau makahiki?

I kahi hoʻomohala honua, ua hoʻolaha nā ʻepekema i ka hana ʻana i kahi kano e hāʻawi i ka pale mai kahi maʻi kūikawā no kahi 25 mau makahiki. Hiki i kēia hoʻokō kupaianaha ke hoʻololi i ke kahua o ka lāʻau lapaʻau a me ka hopena nui i ke olakino honua.

Ua ʻike ʻia ka lāʻau lapaʻau i nīnau ʻia ma ke ʻano he lāʻau lapaʻau lōʻihi, i hoʻolālā ʻia e hāʻawi i ka pale ʻana i kahi pathogen. Hāʻawi nā lāʻau lapaʻau kuʻuna i ka pale no ka manawa palena, e koi ana i nā pana booster e mālama i ka pale ʻana. Eia naʻe, hoʻopau kēia kano hou i ka pono o nā mea hoʻoikaika maʻamau, e hāʻawi ana i kahi hopena kūpono a maikaʻi hoʻi no ka pale ʻana i nā maʻi.

Ua hiki ke holomua ma o ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana hou. Ua hoʻolālā ka poʻe ʻepekema i ka lāʻau lapaʻau e hoʻoulu i kahi pane kūlohelohe lōʻihi ma o ka hoʻopili ʻana i nā mea kikoʻī e hoʻoulu i ka hana mau o nā antibodies. He kuleana koʻikoʻi kēia mau antibodies i ka hakakā ʻana i ka maʻi i manaʻo ʻia, me ka pale ʻana i ka maʻi.

NPP:

Nīnau: ʻO ka maʻi hea ka pale ʻana o kēia kano?

A: ʻAʻole i hōʻike ʻia ka maʻi kikoʻī a kēia lāʻau lapaʻau. Ke hana nei nā mea noiʻi i nā hoʻokolohua lapaʻau e hoʻoholo ai i kona pono e kūʻē i nā pathogens like ʻole.

Nīnau: Pehea i kūkulu ʻia ai kēia kano?

A: Ua hoʻomohala ʻia ka lāʻau lapaʻau me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana holomua e hoʻoulu ai i ka pane ʻana o ka immune lōʻihi, e ʻae ana i ka pale lōʻihi mai kahi maʻi kūikawā.

Nīnau: E pani anei kēia lāʻau lapaʻau i nā lāʻau lapaʻau ʻē aʻe?

A: ʻOiai e hōʻike ana kēia lāʻau lapaʻau lōʻihi i ka ʻōlelo hoʻohiki maikaʻi, ʻaʻole hiki ke hoʻololi i nā maʻi āpau ʻē aʻe. Pono nā maʻi like ʻole i nā ala like ʻole, a pono mau nā kano kuʻuna no nā maʻi he nui.

Nīnau: I ka manawa hea e loaʻa ai kēia kano i ka lehulehu?

A: Aia nō ka lāʻau lapaʻau ma ke kahua hoʻokolohua, a koi ʻia nā noiʻi hou aʻe a me nā ʻae hoʻoponopono ma mua o ka hiki ke loaʻa i ka lehulehu.

He hiki ke hoʻololi i ke ʻano o kā mākou hoʻokokoke ʻana i ka pale ʻana i ka maʻi. Ma ka hāʻawi ʻana i ka pale mau loa, hiki iā ia ke hoʻēmi i ke kaumaha o nā lāʻau lapaʻau maʻamau a hoʻomaikaʻi i nā hopena olakino honua. ʻOiai ʻoi aku ka nui o ka noiʻi e hoʻomaopopo pono i kona pono a me ka palekana, hāʻawi kēia hoʻomohala i ka manaʻolana no ka wā e hiki mai ana kahi e hiki ai ke pale ʻia nā maʻi me ka pana hoʻokahi no nā makahiki he mau makahiki.