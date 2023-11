He aha ka mea e hoʻoulu pinepine ai i ka shingles?

ʻO Shingles, i kapa ʻia ʻo herpes zoster, kahi maʻi maʻi e hoʻoulu ai i ka ʻeha ʻeha. Hoʻokumu ʻia ia e ka maʻi varicella-zoster, ka maʻi maʻi like e hoʻoulu ai i ka moa. Ma hope o ka ho'ōla ʻana o ke kanaka mai ka moa, hiki i ka maʻi maʻi ke noho moe i loko o ke kino no nā makahiki a hoʻōla hou ma hope o ke ola, e alakaʻi ana i ka shingles. Akā he aha ka mea e hoʻāla hou ai? E ʻimi kākou i kekahi mau kumu maʻamau a nīnau pinepine ʻia e pili ana i ka shingle.

Nā Kaha:

Hiki ke hoʻoulu ʻia nā shingles e nā kumu like ʻole, e like me:

1. Age: Piʻi ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i ka maʻi maʻi maʻi me ka makahiki, ʻoi aku ka nui ma hope o ka makahiki 50. I ka nāwaliwali ʻana o ka ʻōnaehana pale i ka makahiki, ʻoi aku ka nui o ka maʻi maʻi e hoʻāla hou.

2. ka hoʻonaʻauao: Hiki i ke koʻikoʻi o ka naʻau a i ʻole ke kino ke hoʻonāwaliwali i ka ʻōnaehana pale, e ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻoulu hou ʻana. Hiki i nā hanana koʻikoʻi e like me ka nalo ʻana o kahi mea aloha, ka pilikia pili i ka hana, a i ʻole nā ​​loli nui o ke ola hiki ke hoʻoulu i ka shingles.

3. Nā pilikia ʻōnaehana paleʻāina: ʻO kekahi mau maʻi lapaʻau, e like me ka maʻi HIV/AIDS a i ʻole ka maʻi kanesa, e hoʻonāwaliwali i ka ʻōnaehana immune hiki ke hoʻonui i ka pilikia o ka shingles.

4. Nā lāʻauʻaʻai: ʻO kekahi mau lāʻau lapaʻau, e like me nā lāʻau lapaʻau i hoʻohana ʻia no ka chemotherapy a i ʻole ka hoʻololi ʻana o ke kino, hiki ke hoʻopau i ka ʻōnaehana pale a hoʻoulu hou i ka maʻi.

5. ʻeha a ʻeha paha: ʻO ka ʻeha kino a i ʻole ka hōʻeha ʻana i kahi wahi kikoʻī o ke kino hiki ke hoʻoulu i ka shingles ma ia wahi. ʻIke ʻia kēia ʻo "dermatomal reactivation."

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

Nīnau: Hiki paha i ka shingles ke lele?

A: ʻAʻole lele ʻo Shingles ponoʻī, akā hiki ke hoʻoili ʻia ka maʻi varicella-zoster i nā poʻe i loaʻa ʻole i ka maʻi maʻi ʻaʻai moa a i ʻole ka maʻi maʻi maʻi ʻaʻai. Hiki iā lākou ke ulu i ka ma'i ma'i moa ma mua o ka shingles.

Nīnau: Aia kekahi ala e pale aku ai i ka shingles?

A: ʻAe, loaʻa ka lāʻau lapaʻau i kapa ʻia ʻo Zostavax no nā kānaka he 50 makahiki a keu. Hoʻemi ia i ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i ka maʻi shingles a hiki ke kōkua pū i ka hōʻemi ʻana i ka paʻakikī a me ka lōʻihi o ka maʻi inā loaʻa ia.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ka shingles?

A: Hoʻomau ka maʻi maʻamau no 2-4 mau pule. Eia naʻe, hiki i kekahi poʻe ke loaʻa i ka ʻeha mau, i kapa ʻia ʻo postherpetic neuralgia, ʻoiai ma hope o ka hoʻōla ʻana o ka maʻi.

I ka hopena, hiki ke hoʻoulu ʻia nā shingles e nā kumu like ʻole e like me ka makahiki, ke kaumaha, nā maʻi ʻōnaehana pale, nā lāʻau lapaʻau, a me ka ʻeha. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau kumu a me ka lawe ʻana i nā hana pale, e like me ka hoʻopaʻa ʻana, hiki ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka pilikia a me ka hopena o kēia maʻi ʻeha.