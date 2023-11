He aha ke ʻano o ka hui ʻo Walmart?

ʻO Walmart, ka hui kūʻai multinational, ʻo ia kekahi o nā hui nui loa ma ka honua. Hoʻokumu ʻia ma 1962 e Sam Walton, ua ulu ʻo Walmart i mea ikaika i ka ʻoihana kūʻai, me ka noho ʻana ma nā ʻāina he nui a me nā ʻano huahana a me nā lawelawe. Akā he aha ke ʻano o ka hui ʻo Walmart? E nānā pono kākou.

ʻO ka Pilikua Kūʻai:

ʻIke ʻia ʻo Walmart ma ke ʻano he kaulahao hale kūʻai kūʻai kūʻai. Hoʻohana ia i kahi pūnaewele nui o nā hale kūʻai kūʻai, hāʻawi i nā ʻano huahana like ʻole ma nā kumukūʻai hoʻokūkū. Mai nā mea kūʻai a me nā mea hale a hiki i nā mea uila a me nā lole, manaʻo ʻo Walmart e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i kahi ʻike kūʻai kū hoʻokahi. Me kāna hoʻolālā haʻahaʻa haʻahaʻa, ua like ka hui me nā kūʻai kūʻai kūpono no nā miliona o ka poʻe a puni ka honua.

He ʻoihana like ʻole:

Eia naʻe, ʻaʻole ʻo Walmart kahi hui kūʻai kūʻai maʻamau. I nā makahiki, ua hoʻonui ʻo ia i kāna mau hana e hoʻokomo i nā ʻāpana ʻoihana ʻē aʻe. ʻO kēia nā Walmart Supercenters, kahi e hui pū ai i kahi hale kūʻai me kahi hale kūʻai nui, a me Walmart Neighborhood Markets, nā hale kūʻai liʻiliʻi e kālele ana i nā mea kūʻai a me nā lāʻau lapaʻau. Hoʻohui hou, lawelawe ʻo Walmart i nā hui hale kūʻai lālā wale nō i kapa ʻia ʻo Sam's Club, e hāʻawi ana i nā huahana nui ma nā kumukūʻai hoʻemi.

Aia ma ka pūnaewele:

I nā makahiki i hala iho nei, ua hana nui ʻo Walmart i ka ʻāpana e-commerce. Me ka piʻi ʻana o ke kūʻai aku ma ka pūnaewele, ua hoʻopukapuka nui ka hui i kāna kahua pūnaewele, ʻo Walmart.com. Ma o kēia pūnaewele, hiki i nā mea kūʻai ke nānā a kūʻai i kahi ākea o nā huahana, a laila hāʻawi ʻia i ko lākou puka. ʻO ka noho pūnaewele o Walmart ua ʻae iā ia e hoʻokūkū me nā pilikua e-commerce ʻē aʻe, e like me Amazon.

NPP:

Nīnau: He hui honua ʻo Walmart?

A: ʻAe, hana ʻo Walmart ma nā ʻāina he nui a puni ka honua, me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Kanada, Mekikoka, Pasila, Kina, a me United Kingdom, a me nā mea ʻē aʻe.

Nīnau: ʻEhia mau limahana iā Walmart?

A: I ka makahiki 2021, hoʻohana ʻo Walmart ma luna o 2.3 miliona mau kānaka ma ka honua holoʻokoʻa, e hana ana ʻo ia kekahi o nā mea hana pilikino nui loa ma ka honua.

Nīnau: He aha ka hana a Walmart?

A: ʻO ka hana a Walmart e mālama i ke kālā i hiki iā lākou ke ola maikaʻi. Manaʻo ka ʻoihana e hoʻokō i kēia ma ka hāʻawi ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa a me kahi ākea o nā huahana i kāna mea kūʻai.

I ka hopena, ʻo Walmart kahi hui kūʻai multinational e lawelawe ana i kahi pūnaewele nui o nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, supercenters, a me nā kahua pūnaewele. Me kāna mau ʻāpana ʻoihana like ʻole a me ka noho honua, ua hoʻokumu ʻo Walmart iā ia iho ma ke ʻano he kanaka kūʻai nui, e hāʻawi ana i nā koho kūʻai kūpono i nā miliona o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.