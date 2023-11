He aha ka mea e hoʻoulu ai i ka shingles?

ʻO Shingles, i kapa ʻia ʻo herpes zoster, kahi maʻi maʻi e hoʻoulu ai i ka ʻeha ʻeha. Hoʻokumu ʻia ia e ka maʻi varicella-zoster, ʻo ia ka maʻi hoʻokahi e hoʻoulu ai i ka moa. ʻOiai hiki i ka poʻe i loaʻa i ka maʻi maʻi maʻi hiki ke hoʻomohala i ka shingle, hiki i kekahi mau mea ke hoʻomaka i ka hoʻāla hou ʻana o ka maʻi. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i nā kumu maʻamau o ka shingles a hāʻawi i nā pane i nā nīnau i nīnau pinepine ʻia.

Nā Kaha:

1. Age: Piʻi ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i ka shingles me ka makahiki. I ko mākou ulu ʻana, nāwaliwali ko mākou ʻōnaehana pale, e maʻalahi i ka maʻi virus e hoʻāla hou.

2. ka hoʻonaʻauao: Hiki i ke koʻikoʻi o ka naʻau a i ʻole ke kino ke hoʻonāwaliwali i ka ʻōnaehana pale, hiki ke maʻalahi i nā maʻi viral e like me ka shingles.

3. Nā Kūlana Lapaʻau: ʻO kekahi mau maʻi olakino, e like me ka maʻi kanesa, HIV/AIDS, a me nā maʻi autoimmune, hiki ke hoʻololi i ka ʻōnaehana pale a hoʻonui i ka pilikia o ka shingles.

4. Nā lāʻauʻaʻai: ʻO kekahi mau lāʻau lapaʻau, e like me nā lāʻau lapaʻau chemotherapy a me nā steroids, hiki ke hoʻopau i ka ʻōnaehana pale, e maʻalahi ai ka hoʻōla hou ʻana o ka maʻi.

5. ʻO ka maʻi a i ʻole ka ʻoki ʻana: ʻO ka loaʻa ʻana o kahi maʻi hou a i ʻole ka hana ʻoki ʻana hiki ke hoʻonāwaliwali i ka ʻōnaehana pale, e hāʻawi ana i kahi manawa e ala hou ai ka maʻi.

6. ʻeha kino: ʻO ka ʻeha a i ʻole ka ʻeha i kahi wahi kikoʻī o ke kino hiki ke hoʻoulu i ka shingles ma ia wahi. ʻIke ʻia kēia ʻo "dermatomal distribution," kahi e ʻike ʻia ai ka ʻōpala ma kekahi ʻaoʻao o ke kino.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

1. Hiki i ke koʻikoʻi wale ke kumu i ka shingles?

ʻOiai hiki i ke koʻikoʻi ke hoʻonāwaliwali i ka ʻōnaehana immune a hoʻonui i ka pilikia o ka shingles, ʻaʻole ia wale ke kumu. Hoʻopili ʻia ka hoʻāla hou ʻana o ka maʻi varicella-zoster e nā kumu ʻē aʻe.

2. Hiki ke lele ka shingles?

ʻAʻole lele ʻo Shingles ponoʻī, akā hiki ke hoʻoili ʻia ka maʻi maʻi i nā poʻe i loaʻa ʻole i ka maʻi moa. Hiki i kēia ke alakaʻi i ka ulu ʻana o ka moa, ʻaʻole ka shingles.

3. Hiki i ka lāʻau lapaʻau ke pale i ka maʻi ʻino?

ʻAe, hiki i ka lāʻau shingles ke hōʻemi nui i ka pilikia o ka ulu ʻana i ka maʻi maʻi a hoʻemi i ka paʻakikī o nā hōʻailona inā loaʻa kahi maʻi maʻi.

I ka hopena, hiki ke hoʻoulu ʻia ka shingles e nā kumu like ʻole, e like me ka makahiki, ke kaumaha, nā kūlana olakino, nā lāʻau lapaʻau, nā maʻi hou a i ʻole ka ʻoki ʻana, a me ka ʻeha kino. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau mea hiki ke kōkua i ka poʻe e hana i nā hana pale a ʻimi i ka lāʻau lapaʻau i ka manawa kūpono e mālama pono i ke ʻano.