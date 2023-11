He aha nā maʻi o ka maʻi maʻi i loko o ka 2023 kano?

Ke hoʻokokoke mai nei ka wā maʻi maʻi, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei i ke ʻano o ka maʻi influenza e uhi ʻia e ka maʻi maʻi maʻi 2023. Kaulana ʻia ka maʻi maʻi maʻi maʻi no kona hiki ke hoʻololi a hoʻololi, no laila pono i nā ʻepekema ke hoʻohou i ke kano i kēlā me kēia makahiki e hōʻoia i kona pono. Ke manaʻo nei kēia ʻatikala e hāʻawi iā ʻoe i ka ʻike hou loa e pili ana i nā maʻi i hoʻokomo ʻia i ka maʻi maʻi maʻi 2023.

He aha ka maʻi maʻi maʻi?

ʻO ka maʻi maʻi maʻi e pili ana i kahi ʻano kikoʻī a i ʻole nā ​​​​ʻano like ʻole o ka maʻi maʻi influenza. ʻEhā ʻano nui o nā maʻi maʻi maʻi influenza: A, B, C, a me D. ʻO nā maʻi maʻi influenza A a me B ka mea maʻamau a ʻo ia ke kuleana o ka maʻi maʻi maʻi maʻi maʻi i ke kanaka.

Pehea ke koho ʻia ʻana o nā kānana no ke kano?

I kēlā me kēia makahiki, nānā pono nā poʻe loea mai ka World Health Organization (WHO) a me nā keʻena olakino ʻē aʻe i ka laha honua o nā maʻi maʻi maʻi. Hōʻiliʻili lākou i ka ʻikepili e pili ana i nā maʻi maʻamau a hana i nā wānana e pili ana i nā mea e hoʻolaha ʻia i ka wā maʻi e hiki mai ana. Ma muli o kēia ʻike, hōʻike lākou i nā maʻi e hoʻokomo ʻia i loko o ka maʻi maʻi flu makahiki.

He aha nā maʻi i loko o ka lāʻau lapaʻau flu 2023?

Hiki ke ʻokoʻa nā ʻano kikoʻī i hoʻokomo ʻia i ka maʻi maʻi flu 2023 ma muli o ka ʻāina a me ka mea hana. Eia nō naʻe, ua ʻōlelo ka WHO e loaʻa i ka lāʻau lapaʻau 2023 nā ʻano maʻi penei:

1. Influenza A (H1N1) strain: Ua ʻike maʻamau ʻia kēia maʻi maʻi ʻo "ka maʻi puaʻa" a ua hoʻolaha ʻia mai ka maʻi maʻi 2009. Ke hoʻomau nei ʻo ia i kumu nui o ka maʻi maʻi kau.

2. Influenza A (H3N2): ʻO kēia maʻi maʻi ke kumu nui o ka maʻi maʻi i nā makahiki i hala iho nei a pili pū me ka maʻi ʻoi aku ka nui, ʻoi aku ma waena o ka poʻe ʻelemakule.

3. Influenza B (Victoria lineage) strain: No ka moʻokūʻauhau B/Victoria kēia maʻi a ua hoʻolaha ʻia a puni ka honua. ʻO ia ke kuleana no ka hapa nui o nā maʻi maʻi maʻi, i nā keiki.

4. Influenza B (Yamagata lineage): No ka moʻokūʻauhau B/Yamagata kēia maʻi a ua hoʻolaha nui ʻia. ʻO ia ke kumu ʻē aʻe o ka maʻi maʻi kau, e pili ana i nā keiki ʻōpio a me nā ʻōpio.

He mea nui e hoʻomaopopo he ʻokoʻa paha nā kānana i hoʻokomo ʻia i loko o ka lāʻau lapaʻau ma muli o ke ʻano i hoʻohana ʻia e nā mea hana like ʻole. No laila, ʻoi aku ka maikaʻi e kūkākūkā me nā limahana mālama ola a i ʻole e nānā i nā alakaʻi alakaʻi no ka ʻike pololei loa a me ka ʻike hou.

I ka hopena, manaʻo ʻia e uhi ka lāʻau lapaʻau 2023 i nā maʻi maʻamau o ka maʻi influenza A (H1N1 a me H3N2) a me ka maʻi influenza B (Victoria a me Yamagata laina). ʻO ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau i kēia mau maʻi maʻi hiki ke hōʻemi nui i ka pilikia o nā pilikia pili i ka maʻi maʻi a pale i nā kānaka a me nā kaiāulu mai ka maʻi maʻi kau. E hoʻomanaʻo e kūkākūkā me nā limahana mālama ola no ka ʻōlelo aʻoaʻo pilikino a e hoʻomau i ka ʻike e pili ana i nā ʻōlelo aʻoaʻo lapaʻau hou loa.