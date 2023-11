He aha ke ʻano o COVID e hele nei a puni?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi COVID-19 i nā kaiāulu ma ka honua holoʻokoʻa, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei e pili ana i nā ʻano maʻi like ʻole o ka maʻi e neʻe nei i kēia manawa. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻano ʻano like ʻole i ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā pale a me nā kano. Eia kahi hiʻohiʻona o nā maʻi o COVID-19 e hele nei a puni.

He aha ke kānana?

ʻO kahi kānana e pili ana i kahi ʻano genetic kikoʻī o kahi maʻi. I ka hihia o COVID-19, ua kapa ʻia ka maʻi maʻi kuleana ʻo SARS-CoV-2. I ka lōʻihi o ka manawa, hiki i ka maʻi ke hoʻololi i ka genetic mutations, ka hopena i nā ʻano like ʻole me nā ʻano ʻokoʻa.

He aha nā maʻi nui o COVID-19?

I kēia manawa, aia kekahi mau mea koʻikoʻi o COVID-19. ʻO nā kānana kaulana loa e pili ana i ke kumu mua i puka mai ma Wuhan, Kina, i ka hopena o 2019, i kapa ʻia ʻo "wild type." Eia hou, aia kekahi mau ʻano o ka hopohopo, e like me ka ʻano Alpha (B.1.1.7), ka ʻano Beta (B.1.351), ka ʻano Gamma (P.1), a me ka ʻano ʻano Delta (B.1.617.2).

He aha nā ʻano o kēia mau ʻano?

Ua ʻike mua ʻia ka ʻano ʻano Alpha ma United Kingdom a ua ʻike ʻia ʻoi aku ka hiki ke hoʻololi ʻia ma mua o ke kumu. ʻO ka ʻano ʻano Beta, i ʻike mua ʻia ma ʻApelika Hema, pili me ka hiki ke kū i kekahi mau antibodies. ʻO ka ʻano ʻano Gamma, i ʻike mua ʻia ma Brazil, manaʻoʻiʻo ʻia ʻoi aku ka hiki ke hoʻololi ʻia a loaʻa paha ka hopena i ka pono o ke kano. ʻO ka Delta variant, i hoʻokumu ʻia ma India, hiki ke hoʻololi ʻia a ua lilo koke i koʻikoʻi koʻikoʻi ma nā ʻāina he nui.

Ua kūpono anei nā lāʻau lapaʻau o kēia manawa i kēia mau maʻi?

Ua hōʻike ʻia nā haʻawina ʻoiai ʻo kekahi mau maʻi e hōʻemi i ka maikaʻi o nā lāʻau lapaʻau i kekahi ʻano, ʻo ka hapa nui o nā lāʻau lapaʻau i ʻae ʻia e hāʻawi mau i ka pale koʻikoʻi mai ka maʻi koʻikoʻi, ka halemai, a me ka make. Eia nō naʻe, he mea koʻikoʻi ka noiʻi ʻana a me ka nānā ʻana e hōʻoia i ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau e kūʻē i nā maʻi e kū mai ana.

I ka hopena, he nui nā ʻano o COVID-19 i kēia manawa e neʻe nei i ka honua holoʻokoʻa, e komo pū ana me ke kumu kumu a me nā ʻano like ʻole o ka hopohopo. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻano a me nā hopena kūpono o kēia mau maʻi i ka hoʻokō ʻana i nā hana olakino olakino a me nā hoʻolālā kano. E hoʻomau i ka ʻike, e hahai i nā alakaʻi i ʻōlelo ʻia, a e hoʻopaʻa ʻia e pale iā ʻoe iho a me nā poʻe ʻē aʻe mai ka maʻi maʻi.