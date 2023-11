He aha ka mea e kāohi iā ʻoe mai ka hana ʻana ma Walmart?

Ma ka mākeke hana o kēia lā, he hana paʻakikī ka loaʻa ʻana o ka hana. He nui ka poʻe e ʻimi nei i nā manawa ma nā hale kūʻai pilikua e like me Walmart, ka mea i ʻike ʻia no kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me nā limahana hana like ʻole. Eia nō naʻe, aia kekahi mau mea e hiki ke pale i ka poʻe mai ka ʻimi ʻana i kahi ʻoihana ma Walmart. E ʻimi kākou i kekahi o nā kumu maʻamau e koho ai ka poʻe ʻaʻole e hana ma kēia hale kūʻai pilikua.

Uku Haahaa: ʻO kekahi o nā manaʻo nui no nā limahana hiki ke hoʻopuka i ka uku haʻahaʻa. ʻOiai ua hoʻāʻo ʻo Walmart e hoʻonui i kāna uku haʻahaʻa i nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻohewa e hāʻule mau ana i ka hāʻawi ʻana i kahi kālā ola no nā limahana he nui. Hiki i kēia ʻokoʻa o ka uku ke hoʻohaʻahaʻa i ka poʻe e manaʻo nui i ka paʻa kālā a me ka loaʻa kālā kiʻekiʻe.

Nā manawa kūpono e hoʻonui ai: ʻO kekahi kumu ʻē aʻe e hiki ke pale i ka poʻe mai ka hana ʻana ma Walmart ʻo ia ka ʻike o nā manawa holomua. Me ka nui o nā limahana a me kahi hoʻolālā hierarchical, hiki ke paʻakikī ke piʻi i ke alapiʻi hui i loko o ka hui. Hiki i kēia ke hoʻonāwaliwali i ka poʻe makemake e ʻimi wikiwiki i ka ulu a me ka ulu ʻana o ka ʻoihana.

Kaulike hana-ola: He mea koʻikoʻi ka mālama ʻana i kahi kaulike hana ola olakino no nā poʻe he nui. Eia nō naʻe, ʻike paha kekahi poʻe limahana hiki ke hoʻopau i ka hana ma Walmart i kēia koena. Ke koi pinepine nei ka ʻoihana kūʻai i nā hola hana like ʻole, me nā ahiahi, nā hopena pule, a me nā lā hoʻomaha. He mea pale kēia no ka poʻe i hoʻokaʻawale i ka manawa me ka ʻohana a me nā hoaaloha a i ʻole ka ʻimi ʻana i nā pono pilikino ma waho o ka hana.

Nīnau Kino: ʻO ka hana ma kahi hale kūʻai kūʻai hiki ke koi kino. Pono paha nā limahana ma Walmart e kū no ka manawa lōʻihi, hāpai i nā mea kaumaha, a hana i nā hana hou. Hiki i kēia ʻano koʻikoʻi o ka hana ke hoʻonāwaliwali i ka poʻe i loaʻa nā palena kino a makemake paha i ka hana koʻikoʻi kino.

Nīnau: He aha ka loaʻa kālā kūpono?

A: ʻO ka loaʻa kālā e pili ana i kahi pae kālā e hiki ai i nā kānaka a i ʻole nā ​​ʻohana ke hoʻokō i kā lākou mau pono kumu, e like me ka hale, ka meaʻai, ka mālama olakino, a me ka lawe ʻana, me ka ʻole o ka pilikia kālā.

Q: He aha nā manawa holomua?

A: ʻO nā manawa kūpono e pili ana i nā manawa kūpono no nā limahana e holomua i kā lākou ʻoihana, e like me ka neʻe ʻana i nā kūlana kiʻekiʻe me nā kuleana ʻoi aku, hoʻonui ʻia ka uku, a me ka hauʻoli o ka hana.

Nīnau: He aha ke kaulike hana-ola?

A: ʻO ke kaulike hana-ola e pili ana i ke kaulike ma waena o ka ʻoihana a me ke ola pilikino. Hoʻopili ia i ka hoʻokele pono ʻana i ka manawa a me ka ikaika e hoʻokō i nā kuleana o ka hana me ka hoʻolaʻa ʻana i ka manawa i nā hana pilikino, nā pilina, a me nā hana leʻaleʻa.

Nīnau: He aha nā hana koi kino?

A: ʻO nā hana koʻikoʻi koʻikoʻi nā hana e koi ai i ka hoʻoikaika kino nui, ka ikaika, a i ʻole ka hoʻomanawanui. Ma ke ʻano o ka hana ʻana ma Walmart, hiki i kēia ke komo i nā hana e like me ka hāpai ʻana i nā pahu kaumaha, ke kū lōʻihi, a i ʻole ka hana ʻana i nā hana hou.

I ka hopena, hiki i kekahi mau mea ke pale i ka poʻe mai ka ʻimi ʻana i ka hana ma Walmart. Hoʻopili kēia i nā hopohopo e pili ana i ka uku haʻahaʻa, nā manawa kūpono i ka holomua, nā pilikia i ka mālama ʻana i ke kaulike o ka hana-ola, a me ke ʻano koi o ka hana. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau mea hiki ke kōkua i ka poʻe e hoʻoholo i ka ʻike e pili ana i kā lākou koho ʻoihana a ʻimi i nā manawa kūpono e kūlike me kā lākou makemake a me nā pahuhopu.