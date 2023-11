He aha ka pakeneka o ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia e loaʻa iā COVID?

He aha ka pākēneka o ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia e loaʻa iā COVID?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi COVID-19 i nā kaiāulu i ka honua holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻomohala ʻana a me ka hāʻawi ʻana i nā lāʻau lapaʻau i hāʻawi i kahi glimmer o ka manaolana. Ua hōʻoia ʻia ka maikaʻi o nā lāʻau lapaʻau i ka pale ʻana i nā maʻi koʻikoʻi, ka halemai, a me ka make i hoʻokumu ʻia e ka maʻi. Eia nō naʻe, kū pinepine nā nīnau e pili ana i ka pākēneka o ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia i ka COVID-19. E ʻimi kākou i kēia kumuhana a e ʻimi i kekahi mau nīnau i nīnau pinepine ʻia.

He aha ka wehewehe ʻana o ka "vaccinated"?

I loko o ka pōʻaiapili o COVID-19, ʻo ka "vaccinated" e pili ana i nā poʻe i loaʻa i nā maʻi i manaʻo ʻia o kahi kano COVID-19, e like me nā alakaʻi i hāʻawi ʻia e nā luna olakino.

He aha ka pākēneka o ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia i loaʻa iā COVID-19?

ʻOiai ke hōʻemi nui nei nā lāʻau lapaʻau COVID-19 i ka hopena o ka maʻi, hiki nō ke kū mai nā hihia breakthrough. Wahi a ka ʻikepili mai nā noiʻi like ʻole a me nā ʻoihana olakino, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka pākēneka o ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia i ka COVID-19. Ma keʻano laulā, aia ka pākēneka mai ka liʻiliʻi ma lalo o 1% a ma kahi o 5%, ma muli o nā kumu e like me ka maikaʻi o ke kano, ka heluna kanaka, a me ka laha ʻana o nā ʻano like ʻole.

No ke aha e loaʻa mau ai ka COVID-19 i kekahi poʻe i hoʻopaʻa ʻia?

ʻAʻohe lāʻau lapaʻau i 100% maikaʻi, a hiki ke loaʻa nā hihia holomua ma muli o nā kumu like ʻole. Hoʻopili kēia i ka emi ʻana o ka pale ʻana i ka manawa, ka puka ʻana mai o nā ʻano hou e pale ʻole i ka pale ʻana i ka maʻi kano, a me nā ʻano like ʻole o kēlā me kēia i ka pane ʻana. Eia nō naʻe, ʻoiai i nā hihia koʻikoʻi, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia i ka maʻi koʻikoʻi a i ʻole ke koi ʻana i ka hale maʻi ke hoʻohālikelike ʻia me ka poʻe i hoʻopaʻa ʻole ʻia.

Ua like anei nā hihia holomua a pau?

Hiki ke ʻokoʻa ka paʻakikī o nā hihia breakthrough. Hiki i kekahi poʻe ke loaʻa i nā hōʻailona maʻalahi a ʻaʻohe hōʻailona, ​​a ʻo kekahi poʻe e ulu aʻe i ka maʻi koʻikoʻi. Eia nō naʻe, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka nui o ka maʻi koʻikoʻi ma waena o ka poʻe i hoʻohālikelike ʻia me ka poʻe i hoʻopaʻa ʻole ʻia.

Panina

ʻOiai hiki ke hoʻokō ʻia nā hihia o COVID-19 ma waena o ka poʻe i hoʻopaʻa ʻia, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka pākēneka. Ke hoʻomau nei nā lāʻau lapaʻau i ka hana koʻikoʻi i ka hōʻemi ʻana i ka laha o ka maʻi a me ka pale ʻana i nā poʻe mai ka maʻi koʻikoʻi. He mea nui ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino, me ke komo ʻana i nā masks, hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻomaʻemaʻe lima maikaʻi, a me ka mālama ʻana i ka hele ʻana o ka nohona, ʻoiai ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana, e hōʻemi i ka hopena o ka maʻi.