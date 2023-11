He aha ka pakeneka o ka poʻe i loaʻa ʻole ka COVID?

He aha ka pakeneka o ka poʻe i loaʻa ʻole i ka COVID?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi COVID-19 i nā kaiāulu a puni ka honua, hoʻokahi nīnau e kū pinepine nei: he aha ka pakeneka o ka poʻe i loaʻa ʻole i ka maʻi? ʻOiai paʻakikī ka hoʻoholo ʻana i kahi helu kikoʻī, hāʻawi nā haʻawina like ʻole a me nā noiʻi i kekahi mau ʻike i ka hapa o ka heluna kanaka i hoʻomau ʻole ʻia e ka maʻi.

Wahi a ka World Health Organization (WHO), mai ʻOkakopa 2021, ua manaʻo ʻia ma kahi o 15% o ka heluna kanaka o ka honua i loaʻa i ka maʻi COVID-19. ʻO ke ʻano kēia ma kahi o 85% o ka poʻe ʻaʻole i loaʻa i ka maʻi. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i hiki ke ʻano like ʻole kēia mau helu ma waena o nā ʻāina a me nā ʻāina ma muli o nā ʻano like ʻole o ka hoʻāʻo ʻana, nā ʻōnaehana hōʻike, a me nā ana hoʻopaʻa.

NPP:

Nīnau: Pehea ka helu ʻana o ka pākēneka o ka poʻe i loaʻa ʻole iā COVID-19?

A: Ua helu ʻia ka pākēneka o ka poʻe i loaʻa ʻole iā COVID-19 ma ka unuhi ʻana i ka pākēneka o nā hihia i hoʻopaʻa ʻia mai 100%. No ka laʻana, inā 15% o ka heluna kanaka i hōʻike maikaʻi i ka maʻi, a laila 100% - 15% = 85% o ka poʻe ʻaʻole i loaʻa iā COVID-19.

Nīnau: No ke aha he mea paʻakikī ke hoʻoholo i ka pākēneka pololei o ka poʻe i loaʻa ʻole iā COVID-19?

A: He paʻakikī ka hoʻoholo ʻana i ka pākēneka pololei o ka poʻe i loaʻa ʻole iā COVID-19 ma muli o kekahi mau kumu. Hoʻopili kēia i nā ʻano like ʻole o ka hiki ke hoʻāʻo a me nā hoʻolālā ma nā wahi like ʻole, ka hōʻike ʻana i nā hihia, nā maʻi asymptomatic i ʻike ʻole ʻia, a me ke ʻano ikaika o ka maʻi maʻi.

Nīnau: ʻO ka pākēneka o ka poʻe i loaʻa ʻole iā COVID-19 ke ʻano he pale lākou?

A: ʻAʻole, ʻo ka pākēneka o ka poʻe i loaʻa ʻole iā COVID-19 ʻaʻole ia he ʻano pale lākou i ka maʻi maʻi. Hōʻike wale ia ʻaʻole lākou i maʻi a hiki i ke ana ʻana. Hiki ke loaʻa ka palekana ma o ka lāʻau lapaʻau a i ʻole ka maʻi ma mua, akā ʻokoʻa ka lōʻihi a me ke kiʻekiʻe o ka pale ʻana i waena o kēlā me kēia kanaka.

Nīnau: E loli paha ka pākēneka o ka poʻe i loaʻa ʻole iā COVID-19 i ka manawa?

A: ʻAe, e loli ka pākēneka o ka poʻe i loaʻa ʻole iā COVID-19 i ka wā e hoʻomau ka laha ʻana o ka maʻi a hoʻopilikia i nā heluna kanaka like ʻole. ʻO nā mea e like me ka hoʻolaha ʻana i ka lāʻau lapaʻau, ka puka ʻana mai o nā ʻano hou, a me nā ʻano olakino olakino hiki ke hoʻopili i ka hapa o ka poʻe e noho mau ʻole.

I ka hopena, ʻoiai ke paʻakikī nei ka hoʻoholo ʻana i kahi helu kikoʻī, ua manaʻo ʻia ma kahi o 85% o ka lehulehu o ka honua ʻaʻole i loaʻa i ka maʻi COVID-19. Eia nō naʻe, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomau i ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino, e like me ka hoʻopaʻa ʻana, ka ʻaʻahu ʻana i ka mask, a me ka hele ʻana i ka nohona, e pale aku iā mākou iho a me nā poʻe ʻē aʻe mai ka maʻi.