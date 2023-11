He aha ka pakeneka o ka poʻe i loaʻa ʻole iā COVID?

Ma waena o ka maʻi maʻi COVID-19 e hoʻomau nei, kahi nīnau e kū pinepine nei: he aha ka pakeneka o ka heluna kanaka o ka honua i loaʻa ʻole i ka maʻi? ʻOiai paʻakikī ka hāʻawi ʻana i kahi helu kikoʻī, hiki i nā mea like ʻole ke kōkua iā mākou e koho i kēia pākēneka.

Nā mea e hoʻololi i ka pākēneka

Nui nā kumu i ka hoʻoholo ʻana i ka pākēneka o ka poʻe i loaʻa ʻole iā COVID-19. ʻO ka mea mua, ʻo ke ʻano lele o ka maʻi ʻo ia ka laha wikiwiki i loko o nā kaiāulu. Hoʻohui ʻia, ʻo ka maikaʻi o nā ʻano olakino olakino, e like me nā laka, ka hele ʻana o ka nohona, a me nā hoʻolaha hoʻolaha ʻana, e hoʻopili pū i ka nui o nā poʻe i loaʻa i ka maʻi.

Ke kuhi nei i ka pākēneka

He paʻakikī ka manaʻo ʻana i ka pākēneka pololei o ka poʻe i loaʻa ʻole iā COVID-19 ma muli o nā kumu like ʻole. ʻO ka mea mua, ua hoʻopilikia ka maʻi i nā wahi like ʻole a me nā heluna kanaka i nā pae like ʻole. ʻO nā mea e like me ka nui o ka heluna kanaka, ka ʻoihana mālama olakino, a me ka mālama ʻana i nā hana pale hiki ke hoʻopilikia nui i ka nui o ka maʻi. Eia kekahi, ʻo ka nele o ka hoʻāʻo piha a me ka hoʻāʻo ʻana i nā ʻāina he paʻakikī ke kiʻi i ka ʻikepili pololei i ka nui o nā maʻi.

Eia nō naʻe, e pili ana i ka ʻikepili i loaʻa a me nā noiʻi ʻepekema, kūpono ke manaʻo ʻia ʻaʻole i loaʻa i kahi hapa nui o ka lehulehu o ka honua i ka maʻi COVID-19. Ua manaʻo ka World Health Organization (WHO) i ka mahina ʻo Kepakemapa 2021, ma kahi o 15% wale nō o ka heluna o ka honua i hoʻopaʻa piha ʻia. Hōʻike kēia i kahi hapa nui o ka heluna kanaka e maʻa mau i ka maʻi.

Nīnau: He aha ke ʻano o "COVID-19"?

A: ʻO COVID-19 ke kū nei no ka "coronavirus disease 2019." Hoʻokumu ʻia ia e ka maʻi maʻi ʻehaʻeha o ka hanu maʻi coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Nīnau: Pehea ka helu ʻana o ka pākēneka o ka poʻe i loaʻa ʻole iā COVID-19?

A: Kuhi ʻia ka pākēneka ma muli o nā kumu like ʻole, me ka nui o ka maʻi, ka nui o ka hoʻopaʻa ʻana, a me nā ʻokoʻa kūloko i ka laha ʻana o ka maʻi.

Nīnau: Hiki paha ke hoʻoholo i ka pākēneka pololei o ka poʻe i loaʻa ʻole iā COVID-19?

A: Ma muli o nā paʻakikī e pili ana, he mea paʻakikī ke hāʻawi i kahi kiʻi pololei. Eia nō naʻe, hiki ke hana ʻia nā koho ma muli o nā ʻikepili i loaʻa a me nā noiʻi ʻepekema.

Nīnau: He ʻokoʻa ka pākēneka o ka poʻe i loaʻa ʻole iā COVID-19 ma nā ʻāina like ʻole?

A: ʻAe, hiki ke ʻokoʻa ka pākēneka ma waena o nā ʻāina ma muli o nā kumu e like me ka nui o ka heluna kanaka, nā ʻōnaehana olakino, a me ka mālama ʻana i nā hana pale.

I ka hopena, ʻoiai paʻakikī ka hāʻawi ʻana i kahi pākēneka pololei, kūpono ke manaʻo ʻia ʻaʻole i loaʻa i kahi hapa nui o ka lehulehu o ka honua i ka maʻi COVID-19. ʻO ka hoʻomau ʻana o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana a me ka mālama ʻana i nā hana pale e hoʻomau i ka hana koʻikoʻi i ka hōʻemi ʻana i ka nui o nā maʻi a me ka pale ʻana i nā poʻe mai ka maʻi.