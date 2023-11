He aha nā lāʻau e hiki ke hoʻoulu i ka shingles?

ʻO Shingles, i kapa ʻia ʻo herpes zoster, kahi maʻi maʻi e hoʻoulu ai i ka ʻeha ʻeha. Hoʻokumu ʻia ia e ka maʻi varicella-zoster, ʻo ia ka maʻi hoʻokahi e hoʻoulu ai i ka moa. ʻOiai hiki i ka poʻe i loaʻa i ka maʻi maʻi moa ke hoʻomohala i ka shingles, hiki i kekahi mau lāʻau lapaʻau ke hoʻonui i ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i kēia maʻi. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i kekahi o nā lāʻau lapaʻau e hiki ke hoʻoulu i ka shingles a hāʻawi i nā pane i nā nīnau i nīnau pinepine ʻia.

ʻO nā lāʻau e hiki ai ke hoʻoulu i ka shingles:

1. ʻO nā corticosteroids: ʻO kēia mau lāʻau lapaʻau, i hoʻohana mau ʻia e hōʻemi i ka mumū a hoʻopaʻa i ka ʻōnaehana pale, hiki ke hoʻonui i ka pilikia o ka shingles. ʻO ka hoʻohana lōʻihi ʻana i nā corticosteroids, e like me prednisone, hiki ke hoʻonāwaliwali i ka ʻōnaehana pale, e maʻalahi i ka maʻi varicella-zoster e hoʻāla hou.

2. ʻO nā lāʻau lapaʻau immunosuppressive: ʻO nā lāʻau i hoʻohana ʻia e pale i ka hōʻole ʻana o ke kino ma hope o ka hoʻololi ʻana a i ʻole ka mālama ʻana i nā maʻi autoimmune hiki ke hoʻonui i ka pilikia o ka shingles. ʻO kēia mau lāʻau lapaʻau, me ka tacrolimus a me ka cyclosporine, ke kāohi nei i ka ʻōnaehana pale, e ʻoi aku ka paʻakikī o ke kino e hakakā i nā maʻi.

3. Nā lāʻau lapaʻau Chemotherapy: Hiki i nā lāʻau lapaʻau maʻi maʻi, e like me ka chemotherapy, ke hoʻonāwaliwali i ka ʻōnaehana pale, e hoʻoikaika i nā kānaka i nā maʻi e like me ka shingles. Hiki i nā lāʻau lapaʻau kemotherapy, e like me ka methotrexate a me 5-fluorouracil, hiki ke hoʻonui i ka pilikia o ka hoʻoulu hou ʻana o ka shingles.

4. Nā lāʻau lapaʻau biologic: ʻO nā lāʻau lapaʻau olaola, i hoʻohana mau ʻia e mālama i nā maʻi e like me ka rheumatoid arthritis a me psoriasis, hiki ke hoʻonui i ka pilikia o ka shingles. ʻO kēia mau lāʻau lapaʻau, e komo pū ana me adalimumab a me etanercept, e hana ana ma ka huli ʻana i nā ʻāpana kikoʻī o ka ʻōnaehana pale, hiki ke hoʻonāwaliwali i kona hiki ke hakakā i nā maʻi.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

Nīnau: Hiki i nā lāʻau ʻeha ma luna o ke kūʻai ke hoʻoulu i ka shingles?

A: ʻAʻole, ʻaʻole hoʻomaka pololei nā lāʻau ʻeha e like me ka acetaminophen a i ʻole ka ibuprofen. Eia naʻe, inā hoʻohanaʻia kēia mau lāʻau no ka mālamaʻana i kaʻeha e pili ana i ka shingles,ʻaʻole lākou e pale i ka uluʻana o keʻano.

Nīnau: Hiki i nā lāʻau lapaʻau ke hoʻoulu i ka shingles?

A: ʻAʻole, ʻaʻole hoʻomaka ka lāʻau lapaʻau. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, hiki i nā lāʻau lapaʻau e like me ka lāʻau lapaʻau shingles (Zostavax a i ʻole Shingrix) ke kōkua i ka pale ʻana i ka shingles a i ʻole e hōʻemi i kona paʻakikī.

Nīnau: Hiki i nā lāʻau antibiotic ke hoʻoulu i ka shingles?

A: ʻAʻole, ʻaʻole hoʻoulu ka lāʻau antibiotic i ka shingles. No ka ma'i ma'i, 'a'ole ka ma'i bacteria, no laila 'a'ole maika'i nā lā'au'alopelo i ka pale a mālama 'ana i kēia ma'i.

I ka hopena, hiki i kekahi mau lāʻau lapaʻau, e like me corticosteroids, immunosuppressive drugs, chemotherapy drugs, and biologic therapies, hiki ke hoʻonui i ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i nā shingles. He mea nui e kūkākūkā i nā pilikia a i ʻole nā ​​nīnau e pili ana i nā pilikia pili i ka lāʻau lapaʻau me kahi ʻoihana mālama ola. Eia hou, hiki i nā lāʻau lapaʻau ke kōkua i ka pale ʻana i ka shingles a me nā pilikia.