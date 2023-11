He aha ka holomua o Walmart?

By

He aha ka mea e holomua ai ka Walmart?

Ua lilo ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, i inoa ʻohana a me ka ikaika nui i ka ʻoihana kūʻai. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me ka noho pūnaewele, ua hoʻokō ʻo Walmart i ka kūleʻa kupaianaha. Akā he aha ka mea e holomua ai ʻo Walmart? E noʻonoʻo kākou i nā kumu i hāpai i kona piʻi ʻana i luna.

1. Kumukūʻai hoʻokūkū: ʻO kekahi kumu nui ma hope o ka kūleʻa o Walmart ʻo kona hiki ke hāʻawi i nā huahana ma nā kumukūʻai hoʻokūkū. Ma ka hoʻohana ʻana i kāna mana kūʻai nui, kūkākūkā ʻo Walmart i nā kumukūʻai haʻahaʻa me nā mea hoʻolako, e ʻae iā lākou e hāʻawi i nā waihona i nā mea kūʻai. Ua huki kēia hoʻolālā i kahi kumu kūʻai nui e ʻimi ana i nā koho kūpono.

2. Ke koho hua nui: Hāʻawi ʻo Walmart i kahi ākea o nā huahana, e mālama ana i nā pono o nā mea kūʻai aku. Mai nā mea kūʻai aku i nā mea uila, nā lole i nā mea hale, hāʻawi ʻo Walmart i kahi ʻike kūʻai kū hoʻokahi. Hoʻokipa kēia koho ākea i nā mea kūʻai aku e mahalo i ka maʻalahi a me nā ʻano like ʻole.

3. Paipai lako pono: Ua hoʻomohala ʻo Walmart i kahi ʻōnaehana hoʻokele waiwai hoʻolako. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana kiʻekiʻe a me ka ʻikepili ʻikepili, hōʻoia ka ʻoihana e hoʻopaʻa pono ʻia nā huahana, e hōʻemi ana i nā manawa o waho a me ka hoʻemi ʻana i nā kumukūʻai waihona. Hāʻawi kēia kaulahao hoʻolako maʻalahi iā Walmart e hoʻokō koke i nā koi o nā mea kūʻai aku.

4. Loaʻa i ka pūnaewele ikaika: I nā makahiki i hala iho nei, ua hana ʻo Walmart i nā hoʻopukapuka koʻikoʻi i kāna kahua e-commerce, e hoʻonui ana i kona noho pūnaewele. ʻO kēia neʻe i hiki ai i ka ʻoihana ke komo i ka ulu ulu ʻana o ke kūʻai pūnaewele a hiki i kahi waihona mea kūʻai aku. Me kāna ʻike kūʻai kūʻai pūnaewele maʻemaʻe a me nā koho hāʻawi like ʻole, ua hoʻololi maikaʻi ʻo Walmart i ka ʻāina kūʻai hou.

5. ʻO ka mea kūʻai aku-Centric Approach: Hāʻawi nui ʻo Walmart i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku. Ma ka hāʻawi ʻana i kahi kulekele hoʻihoʻi pilikia ʻole, lawelawe mea kūʻai aku aloha, a me kahi hōʻoiaʻiʻo kūʻai kūʻai, hōʻoia ʻo Walmart i ka manaʻo o nā mea kūʻai aku i ka waiwai a mālama ʻia. Mālama kēia ʻano mea kūʻai aku i ka kūpaʻa a paipai i ka ʻoihana hou.

NPP:

Nīnau: He aha ka ʻōnaehana hoʻokele hoʻolako?

A: ʻO ka hoʻokele kaulahao hoʻolako e pili ana i ka hoʻonohonoho ʻana a me ka noʻonoʻo ʻana i nā hana āpau e pili ana i ka hana ʻana a me ka hāʻawi ʻana i nā waiwai, mai ka ʻimi ʻana i nā mea maka a hiki i ka hāʻawi ʻana i ka huahana hope i nā mea kūʻai.

Nīnau: Pehea e kūkākūkā ai ʻo Walmart i nā kumukūʻai haʻahaʻa me nā mea hoʻolako?

A: ʻO ka mana kūʻai nui o Walmart hiki iā ia ke kūkākūkā me nā mea hoʻolako. Ma ke kūʻai ʻana i nā huahana he nui, hiki iā Walmart ke hoʻopaʻa i nā kumukūʻai haʻahaʻa, a laila hāʻawi ʻia i nā mea kūʻai aku.

Nīnau: He aha ka hōʻoiaʻiʻo kumu kūʻai?

A: ʻO ka hōʻoiaʻiʻo pili kumu kūʻai, ʻo ia ka mea inā loaʻa ka mea kūʻai aku i kahi huahana like ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa mai ka mea hoʻokūkū, e hoʻohālikelike ʻo Walmart i kēlā kumukūʻai, e hōʻoia ana i ka loaʻa ʻana o nā mea kūʻai aku i ka makana maikaʻi loa.

ʻO ka hopena, hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka kūleʻa o Walmart i kāna kumu kūʻai hoʻokūkū, koho huahana ākea, kaulahao lako kūpono, ʻike ikaika ma ka pūnaewele, a me ke ʻano o ka mea kūʻai aku. Ma ka hoʻololi mau ʻana i ka makemake o nā mea kūʻai aku a me ka hoʻopukapuka ʻana i ka ʻenehana, ua hoʻokō ʻo Walmart e noho ma mua o ka hoʻokūkū a mālama i kona kūlana ma ke ʻano he kanaka kūʻai nui.