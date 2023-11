By

He aha ka ʻōlelo a Walmart?

ʻIke ʻia ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, no kāna ʻano nui o nā huahana a me kāna kūpaʻa e hāʻawi i nā kumukūʻai haʻahaʻa i kāna mau mea kūʻai. I loko o nā makahiki, ua hoʻohana ka hui i nā slogans like ʻole e hopu i kāna ʻano brand a kamaʻilio i kāna mau waiwai. ʻO kekahi o nā huaʻōlelo kaulana loa a Walmart ʻo "Save Money. E ola maikaʻi."

Hoʻopili kēia slogan i kā Walmart misi nui o ka hāʻawi ʻana i nā huahana kūpono i kāna mau mea kūʻai aku, e hiki ai iā lākou ke hoʻomaikaʻi i ko lākou ola. Ma ka hoʻoikaika ʻana i ka manaʻo o ka mālama kālā, kāhea ʻo Walmart i nā mea kūʻai ʻike kālā e ʻimi nei i nā makana maikaʻi loa. Eia kekahi, ʻo ka slogan e hōʻike ana ma ke kūʻai ʻana ma Walmart, ʻaʻole hiki i nā mea kūʻai ke mālama kālā wale nō akā hoʻomaikaʻi pū i ko lākou olakino holoʻokoʻa.

NPP:

Nīnau: I ka manawa hea i hoʻohana ai ʻo Walmart i ka huaʻōlelo "Save Money. E ola maikaʻi.”?

A: Ua hoʻokomo ʻo Walmart i kēia huaʻōlelo i ka makahiki 2007 ma ke ʻano he ʻāpana o ka hana hou ʻana e hoʻoikaika i kāna kūpaʻa i ka hāʻawi ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ola o nā mea kūʻai.

Nīnau: He aha ka slogan "Save Money. E ola maikaʻi." manaʻo?

A: Hōʻike ka slogan ma ke kūʻai ʻana ma Walmart a me ka hoʻohana ʻana i kāna mau kumukūʻai kūpono, hiki i nā mea kūʻai ke mālama kālā a hoʻomaikaʻi i ko lākou ola.

Nīnau: Ua hoʻohana anei ʻo Walmart i nā huaʻōlelo ʻē aʻe i ka wā ma mua?

A: ʻAe, ua hoʻohana ʻo Walmart i kekahi mau huaʻōlelo i loko o kona mōʻaukala. ʻO kekahi o kāna mau huaʻōlelo mua e pili ana i ka "Kūʻai haʻahaʻa mau" a me "Ke kūʻai aku nei mākou no ka liʻiliʻi."

Nīnau: Pehea e hōʻoia ai ʻo Walmart i nā kumukūʻai haʻahaʻa?

A: Hoʻohana ʻo Walmart i kāna mana kūʻai nui a me ke kaulahao lako kūpono e kūkākūkā ai i nā kumukūʻai haʻahaʻa me nā mea hoʻolako. Hoʻohui ʻia, ke kālele nei ka ʻoihana i nā hana mālama kālā a me nā pono hana e hāʻawi i nā kumukūʻai hoʻokūkū i kāna mau mea kūʻai.

I ka hopena, ʻo ka slogan a Walmart "Save Money. E ola maikaʻi." hoʻopili i ka manaʻo o ka hui e hoʻolako i nā huahana kūpono a hoʻomaikaʻi i ke ola o nā mea kūʻai aku. Ma ka hāʻawi ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa, manaʻo ʻo Walmart e kōkua i nā mea kūʻai aku e mālama i ke kālā me ka hoʻonui ʻana i ko lākou olakino holoʻokoʻa.