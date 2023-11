He aha ka inoa o Walmart?

ʻO Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, ua lōʻihi ke kumuhana o ka hoʻopaʻapaʻa a me ka nānā ʻana. Me nā hale kūʻai 11,000 ma ka honua holoʻokoʻa a me ka poʻe hana nui, ʻaʻole i kānalua ka ʻoihana i ka hopena koʻikoʻi i ka ʻoihana kūʻai honua. Eia nō naʻe, ʻo kona kaulana he pilikia paʻakikī a multifaceted i polarizing pinepine.

Ka maikaʻi:

Ua hoʻomaikaʻi ʻia ʻo Walmart no kāna mau kumukūʻai haʻahaʻa, kahi i hiki ai i nā miliona o nā mea kūʻai aku. ʻO ka hiki o ka hui ke hāʻawi aku i nā huahana hiki ke loaʻa ka pōmaikaʻi no nā ʻohana haʻahaʻa. Eia hou, ua hoʻoikaika ʻo Walmart i ka ʻoi aku ka maikaʻi o ke kaiapuni ma o ka hoʻokō ʻana i nā hana hoʻomau a me ka hōʻemi ʻana i kāna kapuaʻi kalapona. Ua komo pū ka hui i nā hana philanthropic like ʻole, e like me ka hāʻawi kālā ʻana i nā kumu aloha a me nā hana kōkua pōʻino.

ʻO ka hewa:

Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻohewa e hele mai nā kumukūʻai haʻahaʻa o Walmart ma ka lilo o kāna mau limahana. Ua kū ka hui i nā ʻōlelo hoʻopiʻi he nui no ka hana ʻino ʻana, me ka uku haʻahaʻa, nā pono mālama olakino kūpono ʻole, a me nā hana anti-union. Ua alakaʻi kēia mau pilikia i nā kūʻē a me ke kāhea ʻana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā kūlana hana. Ua hoʻohewa pū ʻia ʻo Walmart no kona hopena i nā ʻoihana kūloko, me ka ʻōlelo ʻana o kekahi ʻo ka hōʻea ʻana o ka hui i nā kūlanakauhale liʻiliʻi e alakaʻi i ka pani ʻana i nā hale kūʻai kūʻokoʻa.

Nā hoʻopaʻapaʻa:

Ua alo ʻo Walmart i kekahi mau hoʻopaʻapaʻa i nā makahiki. ʻO kekahi o nā mea kaulana loa ʻo ia ka hoʻopiʻi papa hana ma 2010, ka mea i hoʻopiʻi i ka hui o ka hoʻokae kāne kāne i ka uku a me nā hoʻolaha. Ua hoʻoholo hope ʻo Walmart i ka hihia no $ 7.5 miliona. Ua ʻāhewa pū ʻia ka hui no kāna mau hana kaulahao lako, me ka hoʻopiʻi ʻana i ka hoʻohana ʻana i nā limahana o nā ʻāina ʻē a me ka hāʻawi ʻana i ka pōʻino o ke kaiapuni.

NPP:

Nīnau: He aha ka māhele mākeke o Walmart?

A: ʻO Walmart kekahi o nā mea kūʻai kūʻai nui loa ma ka honua, me kahi māhele mākeke nui ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. E like me 2021, paʻa ia ma kahi o 10% o ka mākeke kūʻai US.

Nīnau: ʻEhia mau limahana iā Walmart?

A: ʻO Walmart kekahi o nā mea hana pilikino nui loa ma ka honua, me 2.3 miliona mau limahana ma ka honua holoʻokoʻa.

Nīnau: ʻO Walmart ka mea kūʻai nui loa ma ka honua?

A: ʻAe, ʻo Walmart ka mea kūʻai nui loa ma ka honua i kēia manawa ma muli o ka loaʻa kālā.

I ka hopena, ʻo ka inoa o Walmart he hui paʻakikī o nā mea maikaʻi a me nā ʻano maikaʻi ʻole. ʻOiai ua hoʻomaikaʻi ʻia ka ʻoihana no kāna mau kumukūʻai haʻahaʻa a me nā hana hoʻomau, ua kū pū kekahi i ka hoʻohewa ʻia no kāna mālama ʻana i nā limahana a me ka hopena i nā ʻoihana kūloko. ʻO nā hoʻopaʻapaʻa e pili ana iā Walmart ua kōkua i kona inoa polarizing, e lilo ia i kumuhana o ka hoʻopaʻapaʻa mau a me ka nānā ʻana.