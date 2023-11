He aha ka pilina o Walmart me Kina?

ʻO Walmart, ka hui kūʻai multinational, he pilina lōʻihi me Kina. I loko o nā makahiki, ua hana nui ka hui i ka mākeke Kina, hoʻokumu i kahi noho ikaika a hāʻawi i ka ʻoihana kūʻai kūʻai o ka ʻāina. E noʻonoʻo kākou i nā kikoʻī o ka pilina o Walmart me Kina a me kona hopena i nā ʻaoʻao ʻelua.

Hoʻokomo kālā a hoʻonui:

Ua komo ʻo Walmart i ka mākeke Kina i ka makahiki 1996 a ua hoʻonui i kāna mau hana ma ka ʻāina. Ua hoʻolilo nui ka hui i ka wehe ʻana i nā hale kūʻai, nā kikowaena hoʻolaha, a me nā kahua e-commerce, e manaʻo ana e hoʻokō i nā pono like ʻole o nā mea kūʻai aku Kina. ʻAʻole i hoʻokumu wale ka hoʻonui ʻana o Walmart i nā manawa hana akā ua maʻalahi hoʻi i ka ulu ʻana o nā mea hoʻolako kūloko a me nā mea hana.

Nā hui a me nā loaʻa ʻana:

No ka hoʻoikaika ʻana i kona paʻa ma Kina, ua hoʻokumu ʻo Walmart i nā hui hoʻolālā a hana i nā loaʻa. I ka makahiki 2016, ua loaʻa i ka hui ka hapa nui ma JD.com, kekahi o nā kahua e-commerce nui loa o Kina. Ua ʻae kēia hui pū ʻana iā Walmart e hoʻopaʻa i ka mākeke kūʻai kūʻai pūnaewele nui o Kina a hoʻonui i kona hiki kikohoʻe.

Kākoʻo hoʻolako a me ka loaʻa kūloko:

Ua hana ikaika ʻo Walmart i ka ʻimi kūloko ma Kina, e hui pū ana me nā mea hoʻolako Kina he nui. Ma ka loaʻa ʻana o nā huahana ma ka ʻāina, ua hiki i ka hui ke hāʻawi i kahi ākea o nā waiwai kūpono i nā mea kūʻai aku Kina i ke kākoʻo ʻana i nā mea hana hale. Ua kōkua pū ka hoʻokō ʻana o Walmart i ka ʻimi ʻana i ka ʻāina i ka hōʻemi ʻana i nā kumukūʻai kaʻa a hoʻemi i kāna kapuaʻi kalapona.

NPP:

1. Ehia halekuai Walmart ma Kina?

I ka makahiki 2021, hoʻohana ʻo Walmart ma luna o 400 mau hale kūʻai ma Kina.

2. Ke kū nei ʻo Walmart i ka hoʻokūkū mai nā hale kūʻai kūloko ma Kina?

ʻAe, ke alo nei ʻo Walmart i ka hoʻokūkū mai nā hale kūʻai kūloko a me nā hui multinational ʻē aʻe e hana ana ma ka ʻoihana kūʻai kūʻai ʻo Kina.

3. Pehea ʻo Walmart i hoʻololi ai i ka mākeke Kina?

Ua hoʻololi ʻo Walmart i ka mākeke Kina ma o ka hoʻopili ʻana i kāna mau huahana i nā makemake kūloko, ka hoʻopukapuka kālā ʻana i nā paepae e-commerce, a me ka hoʻokumu ʻana i nā pilina me nā hui Kina.

4. He aha nā pilikia i kū ai ʻo Walmart ma Kina?

Ua alo ʻo Walmart i nā pilikia e like me ka hoʻokūkū ikaika, nā ʻokoʻa moʻomeheu, a me nā paʻakikī hoʻoponopono ma Kina. Eia naʻe, ua hoʻoikaika ka hui e lanakila i kēia mau pilikia a mālama i kahi kūlana ikaika i ka mākeke.

I ka hopena, ua ʻike ʻia ka pilina o Walmart me Kina e nā hoʻopukapuka koʻikoʻi, hui pū ʻana, a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻimi kūloko. ʻAʻole i kōkua wale ka noho ʻana o ka hui ma Kina i kāna ulu ponoʻī akā ua hana pū kekahi i ka hoʻomohala ʻana i ka ʻoihana kūʻai kūʻai ʻo Kina.