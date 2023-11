He aha ka inoa o Walmart pono'ī?

ʻO Walmart, ka mea kūʻai nui i ʻike ʻia no kāna koho nui o nā huahana i nā kumukūʻai hiki ke loaʻa, nona kāna inoa ponoʻī i kapa ʻia ʻo "Great Value." Hoʻopili kēia lepili pilikino i nā ʻano huahana like ʻole, mai nā mea kūʻai aku a hiki i nā mea hale, a hāʻawi aku i nā mea kūʻai aku i kahi koho pili kālā i nā hōʻailona aupuni kaulana.

He aha ka lepili pilikino?

ʻO kahi lepili pilikino, ʻike ʻia hoʻi he brand hale kūʻai a i ʻole brand ponoʻī, he huahana i hana ʻia a kūʻai ʻia ma lalo o ka inoa o kahi mea kūʻai aku. Hoʻokumu pinepine ʻia kēia mau huahana e hoʻokūkū me nā hōʻailona aupuni i hoʻokumu ʻia, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku i kahi koho ʻoi aku ka maikaʻi me ka ʻole o ka hoʻohālikelike ʻana i ka maikaʻi.

Waiwai Nui: ʻO ka maikaʻi a me ke kūpono

Hoʻolālā ʻia ʻo Walmart's Great Value brand e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i ke kaulike o ka maikaʻi a me ke kūpono. Hana pū ka hui me nā mea hoʻolako e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana o nā huahana Great Value i nā kūlana i hoʻonohonoho ʻia e nā hōʻailona aupuni. Ma ka hoʻopau ʻana i nā kumukūʻai e pili ana i ka kūʻai ʻana a me ka hoʻolaha ʻana, hiki iā Walmart ke hāʻawi i kēia mau huahana ma nā kumukūʻai haʻahaʻa, e hoʻolilo iā lākou i koho maikaʻi no nā mea kūʻai ʻike kālā.

FAQ: Nīnau pinepine

1. He ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā huahana waiwai nui e hoʻohālikelike ʻia me nā hōʻailona aupuni?

ʻAʻole, haʻaheo ʻo Walmart i ka hōʻoia ʻana e hoʻokō a ʻoi aku paha nā huahana Great Value i nā kūlana maikaʻi i hoʻonohonoho ʻia e nā hōʻailona aupuni. Ke hoʻāʻo nei kēia mau huahana a hana ʻia e nā mea hoʻolako hilinaʻi.

2. Hiki iaʻu ke loaʻa nā huahana waiwai nui ma nā hale kūʻai Walmart a pau?

ʻAe, loaʻa nā huahana Great Value ma nā hale kūʻai Walmart āpau. Aia lākou ma ka ʻaoʻao o nā hōʻailona ʻāina i kā lākou mau ʻāpana huahana.

3. Ua ʻoi aku ka maikaʻi o nā huahana Great Value ma mua o nā hōʻailona aupuni?

ʻOiai ke kumu kūʻai ʻia nei nā huahana Great Value ma mua o nā hōʻailona aupuni, ʻokoʻa paha ke kumu kūʻai ma muli o ka huahana kikoʻī a me nā kūlana mākeke. Hoʻoikaika ʻo Walmart e hāʻawi i nā kumukūʻai hoʻokūkū ma kāna huahana āpau.

4. Loaʻa nā loiloi a nā mea kūʻai aku no nā huahana Great Value?

ʻAe, hiki i nā mea kūʻai ke loaʻa nā loiloi a me nā helu no nā huahana Great Value ma ka pūnaewele o Walmart. Hāʻawi ʻia kēia mau loiloi e nā mea kūʻai aku i kūʻai a hoʻohana i nā huahana, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai no nā mea kūʻai aku.

I ka hopena, hāʻawi ka inoa ponoʻī o Walmart, Great Value, i nā mea kūʻai aku i kahi ākea o nā huahana kūpono me ka ʻole o ka hoʻopaʻapaʻa ʻana i ka maikaʻi. Me kāna kūpaʻa i ka hāʻawi ʻana i ka waiwai no ke kālā, hoʻomau ʻo Walmart i ka hoʻokō ʻana i nā pono o nā mea kūʻai ʻike kālā ma o kāna hāʻawi inoa inoa pilikino.