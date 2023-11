He aha ka helu ʻekahi a Walmart i kūʻai nui ʻia?

Ma ke ao o ka hale kūʻai, kū kiʻekiʻe ʻo Walmart ma ke ʻano he ʻoihana nui a koʻikoʻi. Me ka nui o nā huahana, mālama ia i nā pono o nā miliona o nā mea kūʻai aku i kēlā me kēia lā. Akā, ua noʻonoʻo paha ʻoe he aha ka mea i kūʻai nui ʻia ma Walmart? E luʻu kākou i kēia nīnau hoihoi a ʻike.

Ka Poʻokela Nohoaliʻi: Maiʻa

ʻAe, heluhelu pololei ʻoe - ʻōlelo ka maiʻa i ke kūlana kiʻekiʻe ma ke ʻano he mea kūʻai nui ʻia ʻo Walmart. Ua lilo kēia mau hua melemele haʻahaʻa i mea maʻamau i nā ʻohana ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, a ʻaʻohe hōʻailona o ka emi ʻana o ko lākou kaulana. Inā hoʻohana ʻia ma ke ʻano he kīʻaha wikiwiki, hoʻohui maikaʻi i ka ʻaina kakahiaka, a i ʻole he mea hoʻohui i nā ʻano ʻano ʻano like ʻole, ua lilo ka maiʻa i mea koʻikoʻi o ke ola o nā poʻe he nui.

No ke aha ka maiʻa?

Loaʻa i ka maiʻa kekahi mau ʻano maikaʻi e kōkua i ko lākou kaulana. ʻO ka mea mua, he kumukūʻai lākou, hiki ke loaʻa iā lākou i kahi ākea o nā mea kūʻai aku. ʻO ka lua, he hua nui lākou i hiki ke ʻai ʻia ma nā ʻano he nui. Hoʻohui ʻia, hoʻopiha ʻia ka maiʻa me nā meaʻai pono, e komo pū me ka potassium, ka huaora C, a me ka fiber meaʻai, e hoʻolilo iā lākou i koho olakino no kēlā me kēia makahiki.

NPP

Nīnau: ʻEhia mau maiʻa e kūʻai aku ai ʻo Walmart i kēlā me kēia makahiki?

A: ʻOiai ʻokoʻa paha nā helu kikoʻī, ua manaʻo ʻia e kūʻai aku ʻo Walmart i mau piliona maiʻa i kēlā me kēia makahiki.

Nīnau: ʻO ka maiʻa ka mea kūʻai nui ʻia ma nā hale kūʻai Walmart āpau?

A: ʻOiai ʻo ka maiʻa ka mea kūʻai nui ʻia ma nā hale kūʻai Walmart he nui, hiki ke loaʻa nā ʻokoʻa kūloko. Hiki i nā kumu e like me nā makemake kūloko a me nā demographics ke hoʻololi i nā kumu kūʻai.

Nīnau: Aia kekahi mau mea kaulana loa ma Walmart?

A: ʻAe, ke kūʻai aku nei ʻo Walmart i nā ʻano huahana like ʻole, a ʻoiai ʻo ka maiʻa e koi ana i ke kūlana kiʻekiʻe, ʻo nā mea ʻē aʻe e like me ka waiū, ka berena, a me nā hua manu ke koi mau nei.

I ka hopena, ua hoʻopaʻa ka maiʻa i ko lākou wahi ma ke ʻano he mea kūʻai nui ʻia ʻo Walmart. ʻO kā lākou hiki ke kūʻai aku, maʻalahi, a me ka waiwai meaʻai ua lilo lākou i mea punahele ma waena o nā mea kūʻai Walmart. No laila, i ka manawa aʻe e kaʻahele ai ʻoe ma nā ʻaoʻao o kāu Walmart kūloko, e hoʻokaʻawale i ka manawa e mahalo i ka maiʻa haʻahaʻa a me kona noho aliʻi ʻana ma ke ʻano he huahana kūʻai loa a ka pilikua.