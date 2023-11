He aha ka ʻōlelo a Walmart?

Ua ʻike ʻia ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational no kāna mau huahana ākea a me nā kumukūʻai hoʻokūkū. Akā he aha ka ʻōlelo a Walmart? E ʻimi kākou i ka honua o kēia pilikua kūʻai a wehe i ke ʻano o kāna kumu alakaʻi.

ʻO ka mākia a Walmart ʻo “Save Money. E ola maikaʻi." Hoʻopili kēia ʻōlelo pōkole i ka hoʻokō ʻana o ka ʻoihana i ka hāʻawi ʻana i nā huahana kūpono ʻoiai e hoʻomaikaʻi ana i ke ola o kāna mea kūʻai. Hōʻike ia i nā waiwai koʻikoʻi o Walmart o ka hāʻawi ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa a me ka hoʻonui ʻana i ka pono holoʻokoʻa o kāna mau mea kūʻai.

He aha ka "Save Money. E ola maikaʻi." ʻo ke ʻano?

“E mālama i ke kālā. E ola maikaʻi." hōʻike i ka hoʻolaʻa ʻana o Walmart i ka hāʻawi ʻana i nā huahana ma nā kumukūʻai haʻahaʻa loa. Ma ka hāʻawi ʻana i nā koho kūpono, manaʻo ʻo Walmart e hoʻomaikaʻi i ke kūlana kālā o kāna mau mea kūʻai aku, e ʻae iā lākou e ola i nā ola maikaʻi.

Pehea e ola ai ʻo Walmart i kāna kumu?

Hoʻokō ʻo Walmart i kāna kumu ma ka hoʻokō ʻana i nā hoʻolālā like ʻole. Hoʻohana ka hui i kāna mana kūʻai nui e kūkākūkā i nā kumukūʻai haʻahaʻa me nā mea hoʻolako, e hiki ai iā lākou ke hāʻawi i nā waihona i nā mea kūʻai. Eia hou, ʻimi mau ʻo Walmart i nā ala hou e hōʻemi i nā kumukūʻai ma kāna kaulahao lako, e hōʻoia ana e hiki i nā mea kūʻai ke komo i nā huahana maikaʻi ma nā kumukūʻai kūpono.

Hoʻokumu ʻo Walmart i ka maikaʻi ma mua o ke kumukūʻai?

ʻOiai kaulana ʻo Walmart no kāna mau kumu kūʻai haʻahaʻa, ʻoi aku ka nui o ka hui i ka maikaʻi. Hoʻoikaika ʻo Walmart e hāʻawi i kahi koho nui o nā huahana e kū ana i ka manaʻo o kāna mea kūʻai aku ma ke ʻano o ka hiki a me ka maikaʻi. Hana pū ka hui me nā mea hoʻolako e mālama i nā kūlana kiʻekiʻe a hōʻoia i ka loaʻa ʻana o nā mea kūʻai i ka waiwai no kā lākou kālā.

I ka hopena, ʻo ka ʻōlelo a Walmart, "Save Money. Live Better., "He kumu alakaʻi no ka hui. Hōʻike ia i ka hoʻokō ʻana o Walmart i ka hāʻawi ʻana i nā huahana kūpono ʻoiai e hoʻomaikaʻi ana i ke ola o kāna mea kūʻai. Ma ka hāʻawiʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa a me ka mālamaʻana i nā kūlana maikaʻi, e hoʻomau anaʻo Walmart i mea hoʻokani pila ma kaʻoihana kūʻai kūʻai, e hāʻawi ana i kāna hua'ōlelo i kēlā me kēia lā.