He aha ka ʻoihana a me ka ʻike a Walmart?

ʻO Walmart, ka mea kūʻai kūʻai nui loa o ka honua, he mikiona a me ka hihiʻo e alakaʻi i kāna mau hana a me nā hoʻolālā. Me ka nānā ʻana i ka hāʻawi ʻana i nā huahana a me nā lawelawe kūpono i nā mea kūʻai aku, manaʻo ʻo Walmart e hoʻomaikaʻi i ke ola o nā poʻe a puni ka honua. E nānā pono kākou i ko Walmart mikiona a me kona manaʻo a me ka manaʻo o ka hui a me kāna mau mea kūʻai.

Mission:

ʻO ka mission a Walmart ka "hoʻopakele kālā i nā kānaka i hiki iā lākou ke ola maikaʻi." Hōʻike kēia ʻōlelo kuhi i ka hoʻokō ʻana o ka hui e hāʻawi i nā kumukūʻai haʻahaʻa a me ka waiwai i kāna mau mea kūʻai. Ma ka hāʻawi ʻana i nā huahana kūpono, manaʻo ʻo Walmart e kōkua i ka poʻe e hoʻolōʻihi i kā lākou kālā a hoʻomaikaʻi i ko lākou ola. Aia kēia mikiona i ke kumu o ka hoʻohālike pāʻoihana a Walmart a hoʻoikaika i kāna mau hana i kēlā me kēia lā.

hihio:

ʻO ka manaʻo o Walmart ʻo ia ka "mea kūʻai aku maikaʻi loa i ka puʻuwai a me ka noʻonoʻo o nā mea kūʻai aku a me nā limahana." Hōʻike kēia ʻōlelo hihiʻo i ka pahuhopu o ka ʻoihana e lilo i koho i makemake ʻia no nā mea kūʻai aku a me nā limahana. Hoʻoikaika ʻo Walmart e hana i kahi ʻike kūʻai maikaʻi e kūkulu i ka hilinaʻi a me ka kūpaʻa i waena o kāna mau mea kūʻai. Hoʻohui ʻia, manaʻo ka ʻoihana e lilo i mea hana i koho ʻia, e hāʻawi ana i kahi ʻoihana kākoʻo a hoʻopili.

NPP:

Nīnau: Pehea e hoʻokō ai ʻo Walmart i kāna misionari?

A: Hoʻokō ʻo Walmart i kāna ʻoihana ma ka hoʻohana ʻana i kāna ʻano nui a me ka mana kūʻai e kūkākūkā i nā kumukūʻai haʻahaʻa me nā mea hoʻolako. Hāʻawi kēia i ka ʻoihana e hāʻawi i nā huahana i nā kumukūʻai hoʻokūkū, e ʻoi aku ka maikaʻi o nā mea kūʻai aku.

Nīnau: Pehea e hoʻokō ai ʻo Walmart i kāna ʻike?

A: Hoʻokō ʻo Walmart i kāna ʻike ma ka nānā ʻana i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku a me ka hoʻopili ʻana o nā limahana. Hoʻokomo ka hui i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā mea kūʻai aku, hoʻomaikaʻi i nā hale kūʻai, a me nā ʻenehana hou e hoʻonui ai i ka ʻike kūʻai. Hoʻohui, hāʻawi ʻo Walmart i nā pono limahana a me nā manawa kūpono no ka ulu a me ka hoʻomohala ʻana.

Nīnau: Kūlike anei ko Walmart mikiona a me kāna mau hana ʻoihana?

A: ʻAe, ua kūlike ka mikiona a me ka hihiʻo o Walmart me kāna mau hana ʻoihana. ʻIke ʻia ke kūpaʻa o ka hui i nā kumukūʻai haʻahaʻa a me ka ʻoluʻolu o nā mea kūʻai aku ma kāna mau hana i kēlā me kēia lā. ʻImi mau ʻo Walmart i nā ala e hoʻomaikaʻi ai i ka maikaʻi a hōʻemi i nā kumukūʻai, i ka hopena e pōmaikaʻi ai kāna mea kūʻai.

I ka hopena, ʻo ka hana a Walmart e mālama i ke kālā o ka poʻe a me kāna ʻike e lilo i mea kūʻai maikaʻi loa e hōʻike ana i ka hoʻolaʻa ʻana o ka hui i ka hāʻawi ʻana i nā huahana kūpono a me ka lawelawe kūʻai kūʻokoʻa. Ma ka paʻa pono ʻana i kāna misionari a me kāna ʻike, ke hoʻomau nei ʻo Walmart i alakaʻi i ka ʻoihana kūʻai, e lawelawe ana i nā miliona o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.